Porsche Supercup: a Monza debutta la Ombra Racing con due 911

La Porsche Mobil 1 Supercup è l’unico evento a ruote coperte di supporto al grande circus e rappresenta il massimo livello del monomarca Porsche, OmbraRacing vi debutterà schierando due auto supportate dai dealer di riferimento: Centro Porsche Padova e Centro Porsche Torino.

La Porsche 911 GT3 Cup con livrea blu e rossa sarà affidata a Simone Iaquinta, già pilota Ombra nella stagione 2018 e Campione in carica della Porsche Carrera Cup Italia con il team Ghinzani Arco Motorsport, a cui è doveroso un ringraziamento per aver liberato per questo evento il proprio pilota di punta.

La seconda auto, con livrea blu e gialla a richiamare i colori della città di Torino, sarà invece affidata a Stefano Gattuso, classe 1984 e Campione Italiano GT3 nel 2015, che avrà modo di mettere a frutto ancora una volta con Ombra Racing la sua esperienza sul circuito di casa.