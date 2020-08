Porsche Supercup: a Barcellona è riscatto per Ten Voorde

Larry Ten Voorde (Team GP Elite) vince il sesto round stagionale della Porsche Supercup a Barcellona.

Grazie al secondo successo del 2020, l'olandese sorpassa Dylan Pereira (BWT Lechner Racing) in classifica generale, con il lussemburghese che al Circuit de Catalunya con clude terzo.

Il secondo posto va al pilota Porsche Junior, Jaxon Evans (BWT Lechner Racing), che resta secondo fra i rookie alle spalle di Ayhancan Güven (Martinet by Alméras).

Inzialmente era sembrato che Evans potesse beffare il poleman Ten Voorde, passando al comando con una partenza migliore. Nella parte centrale del gruppo, uno stallo ha creato confusione fra una serie di vetture e l'attore Michael Fassbender si è trovato coinvolto e KO dopo pochi metri, così come altri concorrenti.

Uscita di scena la Safety Car, Ten Voorde ha ripassato Evans andando ad allungare fino alla bandiera a scacchi.

Florian Latorre (CLRT) e Max van Splunteren (Team GP Elite) completano la Top5, con quest'ultimo che primeggia nella classifica Rookie tenendosi alle spalle Leon Köhler (Lechner Racing Middle East) e Jaap Van Lagen (FACH AUTO TECH).

Solo ottavo Güven, con Marvin Klein (Martinet by Alméras) e Marius Nakken (Dinamic Motorsport) rounding a chiudere la Top10.

In Pro-Am festeggia Roar Lindland (Pierre Martinet by Alméras), seguito dal compagno di squadra Clément Mateu e Philipp Sager (Dinamic Motorsport), andando ad allungare in classifica di Classe.

Il prossimo round si terrà a Spa-Francorchamps nel weekend del GP del Belgio di F1, il 30 agosto.

CLASSIFICA FINALE

1. Larry ten Voorde (Team GP Elite), 41:33.214

2. Jaxon Evans (BWT Lechner Racing), + 0.524

3. Dylan Pereira (BWT Lechner Racing), + 3.854

4. Florian Latorre (CLRT), + 4.421

5. Max van Splunteren (Team GP Elite), + 8.733

6. Leon Köhler (Lechner Racing Middle East), + 8.997

CLASSIFICA DI CAMPIONATO

1. Larry ten Voorde, 118 punti

2. Dylan Pereira, 114

3. Ayhancan Güven, 88

4. Jaxon Evans, 82

5. Florian Latorre, 68

6. Max van Splunteren, 63