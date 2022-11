La Porsche Supercup resta a supporto della F1 fino al 2030

La Formula 1 e la Porsche hanno annunciato un prolungamento di otto anni della otto anni, che vedrà la Porsche Supercup continuare il suo percorso come serie di supporto dei Gran Premi fino al 2030.

La serie di supporto è stata un appuntamento fisso nel calendario della F1 sin dalla sua prima apparizione nel 1993, e l'estensione significa che il campionato avrà supportato i weekend di F1 per quasi quattro decenni.

La stagione 2023 della Porsche Mobil 1 Supercup farà parte di otto weekend europei di Formula 1, con la 31a stagione della Supercup che prenderà il via nel 2030.

Il calendario, che prevede otto appuntamenti, inizierà con la tappa del Gran Premio dell'Emilia Romagna, ad Imola, e si concluderà sempre in Italia, a Monza, in occasione del Gran Premio d'Italia.

I posti permanenti disponibili sulla griglia saranno 28, poi a seconda della capacità degli autodromi su cui si andrà a correre ci sarà la possibilità di dare il benvenuto anche a delle wild card.

"Per oltre 30 anni Porsche è stata una parte importante dei weekend di Formula 1. Non vedo l'ora di continuare il nostro rapporto di lunga data, che offre qualcosa di speciale ai nostri fan durante la stagione europea e non solo", ha detto il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali.

"Il fatto che i grandi marchi vogliano continuare ad espandere i loro rapporti con noi è un altro segno della nostra crescita, ma anche del fatto che ci sia del potenziale per tutti i nostri partner", ha aggiunto.

"La Porsche Supercup è un appuntamento fisso in alcuni weekend di Formula 1 dal 1993. E questo non cambierà: entrambe le parti hanno concordato un prolungamento del contratto di otto anni. Questo sottolinea il grande livello di fiducia che la Formula 1 ha riposto nel nostro concetto e nel nostro team, oggi come negli ultimi 30 anni", ha concluso Thomas Laudenbach, vice-presidente di Porsche Motorsport.

Porsche Supercup | Calendario 2023

19-21 maggio - Imola (Italia)

25-28 maggio - Monte Carlo (Monaco)

30 giugno-2 luglio - Red Bull Ring (Austria)

7-9 luglio - Silverstone (Gran Bretagna)

21-23 luglio - Budapest (Ungheria)

28-30 luglio - Spa-Francorchamps (Belgio)

25-27 agosto - Zandvoort (Olanda)

1-3 settembre - Monza (Italia)

La partenza della gara Photo by: Porsche