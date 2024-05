Tutto pronto a Imola: è una Carrera Cup Italia per due?

A Imola da oggi a domenica con 33 piloti al via e un parterre sempre più internazionale al quale si aggiungono il britannico Oliver Gray (19 anni e nuovo talento in forze a Ombra Racing – Centro Porsche Torino) e Sacha Norden (23 anni a completare il trio di olandesi in casa dell’Enrico Fulgenzi Racing – Centro Porsche Udine), la Carrera Cup Italia affronta il secondo appuntamento 2024 e, visto come sono andate le cose a Misano, entra già nel vivo della stagione.

Alla vigilia le classifiche del monomarca tricolore sono ancora ravvicinate ma i punti in palio peseranno molto soprattutto in quella che assegna il titolo assoluto. Se fra i Rookie, dove comanda Francesco Braschi (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona), e in Michelin Cup, guidata da Francesco Fenici (Raptor Engineering – Centri Porsche Roma), la situazione è tutta da “diluire”, la rincorsa alla corona più ambita potrebbe prendere una via più definita già al termine del weekend in riva al Santerno.

Riflettori puntati sulle due gare ad alta tensione agonistica al via sabato alle 15.20 e domenica alle 12.00. Entrambe le corse saranno trasmesse in diretta su Dazn, anche in modalità gratuita: è sufficiente avere un abbonamento attivo o andare su www.dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free in homepage, registrarsi gratuitamente. Le gare saranno disponibili in HD anche in live streaming su www.carreracupitalia.it.

Una poltrona per due?

Sui saliscendi dei 4909 metri di Imola l’uomo da battere sarà l’attuale capoclassifica Larry Ten Voorde. L’asso olandese della Fulgenzi Racing, che accoglierà Norden (proveniente dalla Carrera Cup Benelux) oltre a Flynt Schuring, che a soli 17 anni è entrato in top-10 in gara 1 a Misano, è al comando con soli 4 punti di vantaggio su Keagan Masters.

Il sudafricano portacolori ufficiale del Team Q8 Hi Perform a Misano è riuscito a strappargli il successo in gara 2, diventando così il primo, reale avversario del campione in carica. Entrambi vengono dall’ottimo weekend disputato a Montecarlo in Porsche Supercup: Ten Voorde ha vinto e Masters ha concluso terzo sul primo podio internazionale della sua stagione.

Il round precedente lo avevano disputato proprio a Imola. Manco a dirlo, Ten Voorde si era imposto, mentre il sudafricano aveva concluso ottavo. Il dato più interessante, però, risiede dei rilievi cronometrici: l’olandese, infatti, era scattato dalla pole position grazie all’1’34”447 fatto registrare in qualifica.

Un crono stratosferico per le 911 GT3 Cup a Imola, che tra l’altro seguiva l’1’42”171 marcato nel test pre-season della Carrera Cup Italia in aprile (dato che però va preso con le pinze, trattandosi appunto di un test svolto fra l’altro in condizioni ottimali e con il fresco).

Riuscirà Masters, che proprio in Supercup aveva pagato una qualifica non ottimale, a replicare ai tempi di Ten Voorde. Sabato mattina sarà il momento della verità, ma intanto dietro a loro due è il vuoto. O quasi.

Top-5 a sorpresa

Terzo in classifica insegue un solido Francesco Braschi, al momento primo italiano e sempre più in sintonia con il mondo Porsche GT dopo i trascorsi in monoposto. Il 19enne pilota cattolichino grazie a un terzo (suo primo podio in Carrera Cup) e a un quarto posto a Misano è stata la rivelazione più brillante fra gli under 23 dello Scholarship Programme e ha preso anche il comando della nuova classifica Rookie, leadership che a Imola dovrà difendere dai sicuri attacchi di Lirim Zendeli.

All’esordio nel mondo delle 911 GT3 Cup con Ombra Racing – Centro Porsche Bergamo, anche il 25enne tedesco, ex FIA Formula 2 e Formula 3, ha brillato sul podio di Misano in gara 2, istallandosi al quarto posto della generale davanti ad Aldo Festante (Centro Porsche Bologna), che completa la top-5 attuale con la seconda 911 GT3 Cup di Dinanic Motorsport.

Una top-5 che, se è vero che ha almeno in parte sorpreso alla conclusione della tappa di Misano, ora approda a Imola con ulteriore “benzina”: anche Braschi, Zendeli e Festante, infatti, hanno preso parte alla tappa della Supercup disputata in occasione del GP di Formula 1.

SOS rivincita

Il 19 maggio al via c’erano anche Simone Iaquinta e Marvin Klein. Proprio dai due bi-campioni (Iaquinta in Italia e Klein in Francia) inizia l’elenco dei “senatori” che a Imola devono andare a caccia di un riscatto immediato per non permettere a Ten Voorde e Masters di scappare via.

Con Prima Ghinzani – Centri Porsche di Milano Iaquinta aveva ben iniziato a Misano dimostrando di poter competere ai vertici proprio con i due rivali stranieri, ma in gara 2 è incappato in un prematuro ritiro nel duello con Ten Voorde, così come a Imola in Supercup è rimasto coinvolto in una sfortunata carambola che pur senza colpe lo ha messo fuori dai giochi alla prima curva.

Neanche un giro completato nelle ultime due partenze chiamano a un’immediata rivincita (e a Imola Iaquinta vinse l’ultima gara del 2023). La rivincita è anche nel mirino di Klein, che cercherà di rifarsi con Target Competition – Centro Porsche Bolzano anche nel confronto con il sorprendente compagno di squadra Janne Stiak (Centro Porsche Trento).

Il driver tedesco, 17 anni appena compiuti, ha ben figurato all’esordio nella serie italiana e insieme a Braschi attualmente è l’unico dello Scholarship Programme nella top-10 di campionato. Klein, invece, a Misano ha pagato soprattutto una qualifica non ottimale, ma arriva da due prove positive in Porsche Supercup, soprattutto proprio quella di Imola, dove ha girato forte in prova ed è salito sul podio in gara.

In più, proprio come Iaquinta, ha vinto in occasione dell’ultimo round 2023 lo scorso ottobre, aggiudicandosi gara 1 dalla pole (conquistata in 1’43”062).

A Misano nel complesso un po’ meglio era andata ai bresciani Alberto Cerqui (BeDriver – Centro Porsche Piacenza) e Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT – Centro Porsche Brescia), ma anche il campione 2021 e quello 2018 e 2022 non sono riusciti a trovare l’acuto e sono attesi a una prova d’orgoglio. Così come Diego Bertonelli (The Driving Experiences – Centri Porsche di Roma).

Rookie e outsider

Nel weekend, al via sono poi attesi tante nuove leve, oltre ai già citati Braschi, Gray e Stiak. Proprio come quest’ultimo, fra i classe 2007, i più giovani in assoluto, riaccendono i motori anche Flavio Olivieri con Raptor Engineering – Centro Porsche Catania e Nicholas Pujatti, capace a Misano di conquistare i primi punti della carriera all’esordio assoluto nell’automobilismo con Villorba Corse – Centro Porsche Treviso, team nel quale ritrova il compagno di squadra Steven Giacon, altro giovane di prospettiva.

Tra rookie e outsider, infine, completano lo schieramento dei Pro il veloce australiano classe 2003 Bayley Hall, new-entry stagionale di BeDriver – Centro Porsche Napoli, il 18enne bresciano Pietro Armanni (Prima Ghinzani – Centro Porsche Firenze), il 27enne bellunese Filippo Fant, a caccia del primo punto con il Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro, così come lo statunitense Anthony Imperato (Ombra Racing), e i due classe 2005 di The Driving Experiences già a punti a Misano: il tedesco Daniel Gregor (Centro Porsche Parma) e l’austriaco Horst Felix Felbermayr (Centro Porsche Bari).

Michelin Cup

Nella tappa di Imola non mancheranno le bagarre della Michelin Cup. A contendersela saranno in dieci, con i primi due della graduatoria che approdano al secondo round staccati di soli 2 punti.

Con una vittoria e un secondo posto, Francesco Maria Fenici ha realizzato il suo miglior avvio di sempre nella categoria. Alla prima stagione con Raptor Engineering, il pilota laziale al momento precede Luca Pastorelli, che al rientro con Dinamic Motorsport – Centro Porsche Modena a sua volta vanta il primo e il terzo posto ottenuti a Misano.

Alla vigilia di Imola, terzo insegue il campione incarica Alberto De Amicis (Ebimotors – Centro Porsche Verona), in coabitazione con il compagno di squadra Paolo Gnemmi e un pimpante Gianluca Giorgi (BeDriver – Centro Porsche Piacenza).

Rimasto giù dal podio a Misano, punta alla rimonta il già due volte titolato Alex De Giacomi (Tsunami RT – Centro Porsche Latina). Al primo podio in Michelin Cup mira quindi Cesare Brusa, alla stagione d’esordio in Carrera Cup con Prima Ghinzani – Centro Porsche Padova e già in progressione a Misano, mentre gli outsider saranno i portacolori del Team Malucelli Stefano Stefanelli (Centro Porsche Mantova) e Max Montagnese.

La new-entry di Imola nella Michelin Cup arriva dal team Prima Ghinzani, che, oltre a quelle di Iaquinta, Armanni e Brusa, schiera una quarta 911 GT3 Cup per il gentleman driver pugliese Ilarione Introna (Centri Porsche di Milano), all’esordio stagionale.

Programma completo

Il secondo round 2024 prende il via venerdì 31 maggio con la disputa delle prove libere, in programma dalle 15.20 alle 16.20. Sabato mattina le qualifiche scattano alle 9.00 e decideranno entrambe gli schieramenti di partenza.

Sempre sabato gara 1 è attesa alle 15.20, mentre gara 2 va in scena domenica alle 12.00 a conclusione del weekend. Entrambe saranno trasmesse in diretta su Dazn anche in modalità gratuita e in diretta streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Le classifiche

Assoluta: 1. Ten Voorde 50 punti; 2. Masters 46; 3. Braschi 31; 4. Zendeli 25; 5. Festante 21; 6. Cerqui 20; 7. Quaresmini 19; 8. Iaquinta 14; 9. Stiak e Bertonelli 12.

Rookie: 1. Braschi 31 punti; 2. Zendeli 25; 3. Gregor 7; 4. Pujatti 2.

Michelin Cup: 1. Fenici 27 punti; 2. Pastorelli 25; 3. De Amicis, Giorgi e Gnemmi 14.

Team: 1. Enrico Fulgenzi Racing e Dinamic Motorsport 61 punti; 3. BeDriver 34; 4. Ombra Racing 29; 5. Prima Ghinzani Motorsport, Target Competition e The Driving Experiences 24.

Gli iscritti a Imola