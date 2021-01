Sfida a Giglioli-Iaquinta nella Porsche Esports Carrera Cup Italia a Vallelunga

In “visita” a un tracciato tecnico come quello di Vallelunga, fedelmente riprodotto in Assetto Corsa, il terzo e penultimo round della Porsche Esports Carrera Cup Italia torna in tv sui canali Sky e dà appuntamento stasera (lunedì) alle 21.00 su Sky Sport Arena con telecronaca e commento affidati al duo Schittone-Bobbi e con la sfida lanciata all’equipaggio capoclassifica formato da Simone Iaquinta e Gianfranco Giglioli.

Grazie al “quasi en plein” colto nello scorso round al Mugello (Iaquinta vincitore in gara 1 e Giglioli secondo in gara 2), la coppia che dal simulatore controlla la 911 GT3 Cup in livrea Ghinzani Arco Motorsport è di fatto in fuga nella momentanea graduatoria generale della terza edizione del monomarca virtuale parallelo alla Carrera Cup Italia che ha confermato la collaborazione tra Porsche Italia e Ak Informatica, riuscendo ancora una volta a offrire gare e duelli più che godibili anche sul grande schermo. Un fattore per nulla scontato per una serie disputata da remoto in modalità simulazione.

Un motivo in più per attendersi risposte dai rivali principali e inseguitori del campione in pista e del sim racer pugliese, in questo momento una delle sorprese più grandi di questa edizione. E in particolare è attesa la risposta del campione in carica Danilo Santoro, che a Vallelunga disputa la tappa di casa, anche se il sim racer romano è chiamato a una rimonta per nulla semplice dal quinto posto in classifica, condiviso con il compagno di equipaggio Risto Vukov, pilota macedone confermatosi combattivo anche dal proprio simulatore dopo aver ben figurato nel monomarca Porsche in pista.

Più vicini alla vetta e comunque costretti a rimontare oltre 20 punti, provano a riavvicinare il duo di testa gli equipaggi Giovanni Altoè / Salvatore De Salvo (quest’ultimo vincitore in gara 2 nell’apertura di Imola), Michele Malucelli / Michele Nerbi (ormai non più sorprese della serie) e Alberto Cerqui / Luca Tozzato (quest’ultimo impostosi nell’ultima del Mugello).

Per Vallelunga sono confermati i 15 equipaggi decretati dal sorteggio di inizio stagione, chiamati in azione in due gare da 28 minuti + 1 giro, la prima riservata ai piloti reali e la seconda ai sim racer con griglia invertita dei primi sei classificati di gara 1 (come accade nel monomarca in pista).

Classifica di campionato dopo il Mugello: 1. Iaquinta / Giglioli 53 p.; 2. Altoè / De Salvo e Malucelli / Nerbi 32; 4. Cerqui / Tozzato 25; 5. Vukov / Santoro 23.

I partecipanti di Vallelunga