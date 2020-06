Primo match point al Mugello Circuit nella Porsche Esports Carrera Cup Italia

Si prospetta un cruciale penultimo round per la Porsche Esports Carrera Cup Italia, il monomarca virtuale, il primo al mondo parallelo alla serie reale, nato dalla collaborazione tra Porsche Italia e Ak Informatica il cui Prologo 2020 prevede la trasmissione del quinto appuntamento dei sei in programma stasera alle 19.00 su Sky Sport Arena.

Scenario delle sfide al simulatore sarà il Mugello Circuit, che rinnoverà il duello di vertice della classifica riservata ai sim racer tra l'attuale leader Giovanni De Salvo (Bonaldi Motorsport) e il campione in carica Danilo Santoro (Sky Q). Per quanto riguarda la classifica Piloti, che vede in azione i driver della Carrera Cup Italia pronti a tornare in pista a luglio proprio al Mugello "vero", l'occasione è d'oro per Leonardo Caglioni. Il rookie di Ombra Racing può aumentare il vantaggio accumulato su Matteo Cairoli, che nell'occasione sarà assente.

Tra i sorvergliati speciali sul circuito toscano si segnalano anche Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport) e Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT), in crescendo nelle ultime uscite, mentre tra le new entry al via c'è il giovane Michele Malucelli con la 911 GT3 Cup in livrea del team diretto dal fratello Matteo e il rientro di Nicola Baldan (Dinamic Motorsport).

Nella trasmissione di stasera telecronaca e commento affidate al consueto duo formato da Guido Schittone e Matteo Bobbi.

Le classifiche dopo quattro round

Sim racer: 1. De Salvo p.75; 2. Santoro 60; 3. Ciriello 43; 4. Simonini 42; 5. Tozzato e Losio 32.

Piloti: 1. Caglioni p.65; 2. Cairoli 55; 3. Iaquinta 38; 4. Gattuso 26; 5. Quaresmini e Cazzaniga D. 22.

I partecipanti del Mugello

N. Pilota Team livery 1 Danilo Santoro (sim racer) Sky Q 5 Giovanni De Salvo (sim racer) Bonaldi Motorsport 6 Alberto Cerqui Dinamic Motorsport 8 David Fumanelli Q8 Hi Perform 11 Aldo Festante Ombra Racing 12 Stefano Gattuso Ombra Racing 15 Leonardo Caglioni Ombra Racing 21 Diego Bertonelli Fach Auto Tech 25 Riccardo Agostini Bonaldi Motorsport 28 Luca Losio (sim driver) Team Malucelli 32 Gianmarco Quaresmini Tsunami RT 38 Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport 56 Corrado Ciriello (sim driver) GDL Racing 60 Michele Malucelli Team Malucelli 83 Luca Tozzato (sim driver) Fulgenzi – Tsunami RT 84 Giorgio Simonini (sim driver) Ghinzani Arco Motorsport 108 Nicola Baldan Dinamic Motorsport

