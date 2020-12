Porsche Esports Carrera Cup Italia, Iaquinta e De Salvo sbancano Imola

Sono Simone Iaquinta in gara 1 e Giovanni De Salvo in gara 2 i primi vincitori della Porsche Esports Carrera Cup Italia 2020. Sul circuito di Imola, fedelmente riprodotto in Assetto Corsa, la serie virtuale nata dalla sinergia tra Porsche Italia e Ak Informatica ha vissuto il primo, vibrante round della terza edizione, trasmesso da Sky Sport Collection nella serata di ieri.

Premiati due nomi di grido nel proprio ruolo, rispettivamente pilota in pista (che si conferma competitivo anche al simulatore) e sim racer, mentre in vetta alla classifica sale la 911 GT3 Cup in livrea Raptor Engineering, visto che quest’anno il campionato premia il risultato totale di ciascun equipaggio formato dalle due tipologie di giocatori. Dunque nel post Imola proprio De Salvo in coppia con Giovanni Altoè, quinto in gara 1.

Gara 1

Proprio nella prima corsa, quella riservata ai real drivers, molto combattuta fin dalle battute iniziali, Iaquinta si è imposto dalla prima fila bruciando al via la pole position conquistata in qualifica per somma tempi dall’equipaggio del Team Malucelli, formato da Michele Malucelli e il sim racer Michele Nerbi.

Dopo il sorpasso iniziale su Malucelli junior, quindi, per il campione in carica della Carrera Cup Italia è stata di fatto una cavalcata trionfale fino al traguardo, dove Iaquinta ha preceduto Gianmarco Quaresmini e lo stesso Malucelli. Nel post-gara, però, il pilota bresciano, autore di un’emozionante rimonta dalla settima posizione, è stato penalizzato di 10 secondi per aver causato un contatto con Alberto Cerqui nelle prime fasi di gara.

La penalità ha retrocesso Quaresmini terzo, comunque sul podio, e promosso invece Malucelli sul secondo gradino, mentre Leonardo Caglioni perdeva le proprie chance dì giocarsi le posizioni di vetta nelle fasi più calde della lotta a causa di una sfortunata escursione fuoripista all’uscita della Variante Alta.

Nel finale della corsa anche un deciso sorpasso all’esterno della Rivazza di Simone Cunati su Altoè, che è valso il quarto posto al giovane campione di karting e protagonista poi anche in monoposto nel mondo dell’automobilismo.

Gara 2

Gara 2, quella che vede confrontarsi i sim driver, ha confermato De Salvo come uomo da battere dopo che ha bissato il successo ottenuto sullo stesso circuito del Santerno anche in occasione del Prologo della Porsche Esports Carrera Cup Italia 2020 disputato la primavera scorsa.

Come Iaquinta, pure De Salvo ha preso il comando delle operazioni nelle prime fasi superando il poleman Cristian Bianchi e dominando fino al traguardo. Alle sue spalle, autore di una rimonta spettacolare dalla quinta fila, ha conquistato un’importante piazza d’onore Danilo Santoro, che da campione in carica della serie virtuale si conferma a sua volta come il rivale più insidioso per De Salvo.

Convincente anche la prova di Leonardo D’Alcamo, capace di impreziosire una gara senza errori con il sorpasso su Bianchi che all’uscita del Tamburello gli è valso il terzo gradino del podio dopo la penalty comminata a Michele Nerbi (per un contatto inziale con Andrea Ottomani).

Nerbi era stato uno dei maggiori protagonisti alle spalle del duo di testa e solo nel post-gara è stato costretto a rinunciare al podio , retrocedendo al sesto posto alle spalle anche di Bianchi (quarto al termine di una corsa sempre in bagarre) e di Luigi Di Lorenzo (che ha completato la top-5).

Con Altoè / De Salvo in vetta con 3 punti di vantaggio sull’equipaggio Iaquinta / Giglioli e 4 su Malucelli / Nerbi la Porsche Esports Carrera Cup Italia tornerà protagonista in tv lunedì prossimo alle 21.00 su Sky Sport Arena per il secondo round sul circuito del Mugello.

Le classifiche di Imola

Gara 1 (piloti): 1. Iaquinta in 30’02”235; 2. Malucelli a 4”461; 3. Quaresmini a 13”702; 4. Cunati a 20”211; 5. Altoè a 22”284; 6. Spavone a 24”961; 7. Fumanelli a 29”412; 8. Caglioni a 31”529; 9. Vukov a 47”568; 10. Cerqui a 50”415; 11. Baldan a 51”743; 12. Valori a 55”723; 13. Festante a 56”238; 14. Baccani a 1’26”255; 15. Randazzo a 1’58”025.

Gara 2 (sim racer): 1. De Salvo in 31’24”487; 2. Santoro a 13”891; 3. D’Alcamo a 28”069; 4. Bianchi a 30”378; 5. Di Lorenzo a 31”006; 6. Nerbi a 37”088; 7. Murè a 47”785; 8. Pellegrini a 48”138; 9. Miraglia a 51”467; 10. Giglioli a 54”585; 11. Tozzato a 56”355; 12. Capitanio a 58”828; 13. Cattaneo a 1’03”236; 14. Ottomani a 1’03”578; 15. Battistella a 1’14”495.

Classifica di campionato (equipaggi): 1. Altoè / De Salvo 24 p.; 2. Iaquinta / Giglioli 21; 3. Malucelli / Nerbi 20; 4. Vukov / Santoro 14; 5. Fumanelli / Bianchi e Quaresmini / Capitanio 12.