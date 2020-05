Porsche Esports Carrera Cup Italia, De Salvo firma il bis a Imola

I sorpassi e i colpi di scena non mancano, il risultato però non cambia e sul traguardo è ancora Giovanni De Salvo a festeggiare davanti a tutti. Dopo la trionfale apertura a Monza, il sim racer trevigiano si impone in fotocopia a Imola nel secondo round del Prologo 2020 della Porsche Esports Carrera Cup Italia, trasmesso da Sky Sport Arena in serata.

Il vicecampione 2019 del monomarca virtuale nato dalla collaborazione tra Porsche Italia e Ak Informatica resta imbattuto dalla pole position e con la 911 GT3 Cup “griffata” dai colori di Bonaldi Motorsport ora vola a +10 in classifica su Danilo Santoro. Pure a Imola il campione in carica non è riuscito ad attaccare il battistrada, incamerando comunque un prezioso secondo posto al termine di una battaglia serrata con i rivali più insidiosi, anche massimizzando una penalità inflitta a Corrado Ciriello per track limit quando quest'ultimo era all'inseguimento di De Salvo.

Il sim racer partenopeo (GDL Racing) ha poi concluso quarto alle spalle sia della 911 GT3 Cup numero 1 in livrea Sky Q sia di quella targata Ghinzani Arco Motorsport di Giorgio Simonini, che si conferma sul terzo gradino del podio.

L'agonismo non è mancato neppure tra i protagonisti della classifica Piloti, “prestati” al simulatore in attesa della ripartenza in pista della Carrera Cup Italia. Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport) ha riscattato al meglio la sfortunata prova di Monza. Il quinto posto assoluto colto in rimonta e che gli è valso la vittoria di categoria lo proietta al secondo posto della classifica a pari merito con Matteo Cairoli (Dinamic Motorsport), vincitore a Monza ma stavolta ritirato nei primi concitati giri della corsa, nei quali vari sono stati i duelli e i contatti a centro gruppo che hanno messo fuori gioco anche altri attesi protagonisti.

Anche nella classifica Piloti regna il +10, ovvero i punti di vantaggio che sui due già titolati in Carrera Cup Italia vanta al moneto Leonardo Caglioni. A Imola il rookie bergamasco classe 2003 è stato il più veloce in prova con il sesto tempo assoluto e solo il recupero di Iaquinta non gli ha permesso di incamerare il massimo dei punti. Per il pilota di Ombra Racing la replica del secondo posto colto a Monza vale ugualmente la vetta della classifica.

In gara Caglioni ha preceduto il giovanissimo sim racer Luca Losio (Team Malucelli), Daniele Cazzaniga (Ghinzani Arco Motorsport), ottavo assoluto e sul terzo gradino del podio dei piloti, David Fumanelli, che ha conquistato i primi punti con la 911 GT3 Cup in livrea del team Q8 Hi Perform, e Ronnie Valori (Raptor Engineering), capace di completare la top-10 davanti a Stefano Gattuso (Ombra Racing).

Il prossimo appuntamento del Prologo, del tutto inusuale, è tutto da decifrare e potrebbe portare sorprese rispetto alle attuali classifiche e magari stravolgere i valori in campo visti nelle prime due prove. Si corre infatti una gara speciale sulla leggendaria Nordschleife del Nurburgring, sempre con trasmissione su Sky Sport Arena venerdì 22 alle 19.00 e commento di Guido Schittone e Matteo Bobbi.

La classifica di gara a Imola

1. De Salvo (Bonaldi Motorsport) 18 giri in 31'25”809; 2. Santoro (Sky Q) a 6”466; 3. Simonini (Ghinzani Arco Motorsport) a 10”220; 4. Ciriello (GDL Racing) a 14”415; 5. Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport) a 22”368; 6. Caglioni (Ombra Racing) a 24”007; 7. Losio (Team Malucelli) a 26”412; 8. Cazzaniga D. (Ghinzani Arco Motorsport) a 29”898; 9. Fumanelli (Q8 Hi Perform) a 30”762; 10. Valori (Raptor Engineering) a 38”985; 11. Gattuso (Ombra Racing) a 39”946; 12. Bertonelli (Fach Auto Tech) a 44”534; 13. Baldan (Dinamic Motorsport) a 48”460; 14. Festante (Ombra Racing) a 53”013; 15. Tozzato (Fulgenzi – Tsunami RT) a 53”147; 16. De Luca (AB Racing) a 58”956; 17. Cerqui (Dinamic Motorsport) a 1'32”733. DNF: Agostini (Bonaldi Motorsport); Cairoli (Dinamic Motorsport); Guidetti (Duell Race); Quaresmini (Tsunami RT); Rovera (Tsunami RT).

Le classifiche dopo Imola (round 2)

Sim racer: 1. De Salvo p.40; 2. Santoro 30; 3. Simonini 24; 4. Ciriello e Tozzato 18.

Piloti: 1. Caglioni p.30; 2. Cairoli e Iaquinta 20; 4. Gattuso 18; 5. Valori 14.

