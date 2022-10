Porsche Esports Carrera Cup Italia | Acquistapace è il campione 2022

Per tutto il 2022 le sfide al simulatore della Porsche Esports Carrera Cup Italia hanno affiancato quelle in pista della Carrera Cup Italia, che al Mugello stanno vivendo l’appuntamento finale. Quelle del primo campionato al mondo di sim racing parallelo a quello reale, nato nel 2018 e giunto alla quinta edizione della sua innovativa storia, si sono invece concluse con la finale di Monza, incoronando campione 2022 Francesco Acquistapace.

In sinergia tra Porsche Italia, Ak Esports e i suoi partner tecnologici, oltre a Q8 Hi Perform, main partner anche in pista, il monomarca delle gare virtuali con le 911 GT3 Cup della Casa di Zuffenhausen quest’anno ha coinvolto numerosi sim racer più e meno esperti e tanti appassionati grazie a una formula che li ha coinvolti da remoto sui propri simulatori attraverso il gioco Assetto Corsa Competizione.

Aperta a tutti e sempre in diretta streaming, la prima fase ha compreso 5 round dai quali sono scaturiti i nomi dei finalisti ammessi al decisivo appuntamento sul circuito di Monza, dove è stato adottato il classico format della Carrera Cup Italia (qualifiche, gara 1 e gara 2 a griglia invertita) e sono state utilizzate le livree ufficiali dei team che partecipano al monomarca in pista.

La tappa conclusiva si è decisa sul filo di lana: Acquistapace (in livrea n.23 di BeDriver, nella foto) si è aggiudicato il titolo per un solo punto su Cristian Bianchi, mentre ha completato il podio generale Amedeo Castorino. Scattato sesto su una griglia che vedeva in pole Giorgio Simonini (poi ritiratosi in gara), Acquistapace ha posto le basi del successo finale vincendo gara 1, portando a compimento l’opera risalendo fino al quarto posto in gara 2.

Il 24enne sim racer di Orbassano, provincia di Torino, si era qualificato alla finale vincendo il secondo round stagionale a Imola e come premio ora potrà usufruire di una Porsche Experience guidando in pista una vera 911 GT3 Cup.

Per Bianchi, 25 anni da Massa Carrara e giunto alla finale dopo aver vinto il round inaugurale a Spa, i due secondi posti ottenuti a Monza gli sono valsi la piazza d’onore anche nella graduatoria generale e il premio di poter vivere le emozioni “reali” della pista in una Porsche Experience con vettura stradale.

Vincitore di gara 2 a Monza, Amedeo Castorino si è classificato terzo e come riconoscimento si è aggiudicato un cockpit completo. Il 19enne di Sarzana (La Spezia) era giunto in finale da vincitore della quarta tappa a Misano.

Acquistapace è diventato il quinto campione della Porsche Esports Carrera Cup Italia. Primo a riuscirci nel 2018 è stato il sim racer emiliano Enzo Bonito. Nel 2019 si è imposto l’esperto Danilo Santoro, seguito nell’albo d’oro da Gianfranco Giglioli, che ha conquistato l'edizione 2020 (preceduta da un Prologo vinto da Giovanni De Salvo) e dal vincitore 2021 Corrado Ciriello.

Le classifiche di Monza

Gara 1: 1. Acquistapace in 30'56"991; 2. Bianchi a 5"182; 3. Romagnoli a 8"910; 4. Famulari a 13"270; 5. Rabitti a 16"318; 6. Castorino a 17"888; 7. D'Alcamo a 18"529; 8. Tozzato a 27"256; 9. Grigis a 29"961; 10. Tonizza a 30"654; 11. Principi a 31"383; 12. Miatto a 34"191; 13. Cutrale a 36"276; 14. Francini a 48"973; 15. Bonsignore a 53"100; 16. Mastrota a 56"694; 17. Papetti a 58"480.

Gara 2: 1. Castorino in 30'50"874; 2. Bianchi a 10"564; 3. D'Alcamo a 13"349; 4. Acquistapace a 14"731; 5. Miatto a 19"322; 6. Tozzato a 25"689; 7. Famulari a 25"817; 8. Vottero a 33"491; 9. Tonizza a 35"383; 10. Cutrale a 35"637; 11. Principi a 37"030; 12. Romagnoli a 37"308; 13. Francini a 44"313; 14. Rabitti a 47"853; 15. Mastrota a 1.00"394; 16. Grigis a 1'32"988

Classifica finale

1. Francesco Acquistapace 28 punti

2. Cristian Bianchi 27 punti

3. Amedeo Castorino 22 punti

Vincitori delle tappe 2022

Spa (round 1): Cristian Bianchi

Imola (round 2): Francesco Acquistapace

Barcellona (round 3): Andrea Miatto

Misano (round 4): Amedeo Castorino

Nurburgring (round 5): Alessio Famulari

Portale ufficiale: http://esport.carreracupitalia.it/