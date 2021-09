Le sfide della Carrera Cup Italia si riaccendono a Vallelunga e in diretta tv

Con il mondo Porsche-Porsche Italia in fibrillazione, tra le meraviglie realizzate lo scorso weekend per l'inaugurazione del Porsche Experience Center di Franciacorta, il più grande al mondo, e la crescente attesa per il ritorno del Porsche Festival l'1-3 ottobre proprio nel nuovissimo "tempio della passione" di Castrezzato, riaccende i motori anche la Carrera Cup Italia.

E lo farà sul circuito romano di Vallelunga il prossimo weekend, con interessante preview già giovedì 16 settembre per il turno di test pre-gara in esclusiva. Un round, il quarto dei sei stagionali, che segna il ritorno delle 911 GT3 Cup in pista dopo la pausa estiva e i grandi exploit dei rookie, da Giorgio Amati e Leonardo Caglioni vincitori delle ultime due gare disputate a Imola fino a quell'Alessandro Giardelli che guida ora la classifica su Gianmarco Quaresmini, Alberto Cerqui e Marzio Moretti e nel frattempo si è tenuto "sul pezzo" disputando due round della Supercup.

Con la conferma di oltre 30 vetture al via e dopo la sessione riservata di giovedì (14.00-18.00), a Vallelunga la tappa del prestigioso monomarca tricolore prende il via venerdì con un’ora di prove libere a partire dalle 15.00. Sabato il programma del weekend prosegue quindi con le qualifiche: prima mezzora della Porsche Qualifying 1 alle 11.15 e decisiva sessione finale (PQ2) alle 11.50 con i top-12 che si sfidano per contendersi la pole position di gara 1, al via alle 17.00 in diretta tv su Sky Sport Action (Sky 206).

Con la griglia invertita dei primi 6 classificati in gara 1, domenica alle 13.00 si disputa gara 2, in questo caso trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe le gare sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it, sempre con telecronaca affidata a Guido Schittone, nota voce storica della serie.