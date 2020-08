La Carrera Cup Italia riparte da Imola: orari e tv del weekend

Con un solo punto tra i battistrada Gianmarco Quaresmini e Simone Iaquinta, tanti inseguitori in agguato e alcune novità sullo schieramento riparte dopo la pausa di Ferragosto la Porsche Carrera Cup Italia. Il terzo round si disputa sull'autodromo di Imola il prossimo weekend, quando il prestigioso monomarca ritroverà orari più consueti rispetto alla "scorpacciata" notturna vissuta a inizio mese a Misano.

Sempre nel contesto dell'ACI Racing weekend, a Imola le 23 Porsche 911 GT3 Cup attese al via accenderanno i motori venerdì 28 agosto per la sessione di prove libere prevista dalle 16.20 alle 17.20. Sabato le qualifiche si disputano con la formula dei due turni: dalle 9.50 alle 10.20 la PQ1 e dalle 10.25 alle 10.35 la PQ2 per i migliori 10, decisiva per la pole position e la griglia di partenza definitiva di gara 1, che prende il via alle 16.00 con diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 del network satellitare).

Domenica gara 2 concluderà il fine settimana sulle rive del Santerno con accensione e spegnimento dei semafori alle 9.50 e diretta tv sia su Sky Sport Arena sia in chiaro su Cielo, ovvero il canale 26 del digitale terrestre che prima della stessa diretta trasmetterà anche la differita di gara 1.

Con tradizionale telecronaca affidata a Guido Schittone, entrambe le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.