La Carrera Cup Italia riparte al Mugello, orari e tv del weekend

E' dietro l'angolo il giro di boa della Porsche Carrera Cup Italia 2022, che dopo le entusiasmanti battaglie vissute a Imola e Misano riparte dal Mugello Circuit promettendo un weekend rovente in pista e fuori. Caldo a parte, il prossimo fine settimana saranno 36 i piloti che torneranno a sfidarsi in quello che, da terzo dei sei round di campionato, è ogni anno considerato l'appuntamento da "dentro o fuori", quello che delinea più chiaramente le classifiche.

Insomma, non si può più sbagliare o non ci si può più "nascondere" e infatti saranno tutti presenti i pretendenti ai vari titoli in palio, con anche qualche interessante novità e ancora qualche possibile sorpresa nella definitiva entrylist.

Al Mugello, tappa importante anche perché sui saliscendi toscani si tornerà per il gran finale in ottobre, non è previsto il test pre-gara del giovedì, ma in tanti hanno approfittato del test della settimana scorsa per iniziare a preparare questo weekend sulle rispettive 911 GT3 Cup.

Il prestigioso monomarca tricolore riaccenderà quindi i motori direttamente venerdì, quando il fine settimana si aprirà con la disputa della sessione di prove libere, in scena dalle 16.15 alle 17.35.

Sabato la giornata clou inizia con le qualifiche: via alle 9.50 per i 35 minuti di PQ1 e dalle 10.35 alle 10.50 con i migliori 15 ammessi alla sessione conclusiva (PQ2) che deciderà la pole position e completerà la griglia di partenza di gara 1, con partenza nel pomeriggio alle 16.10. Diretta tv su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky, e telecronaca a cura di Guido Schittone.

Il weekend del Mugello si conclude domenica: alle 12.30 prenderà il via gara 2, trasmessa in diretta tv sempre su Sky Sport Arena (Sky 204) e pure in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.