La Carrera Cup Italia fa 31 al via di Misano fra notte e giorno

Il test di ieri (con miglior crono di Larry Ten Voorde) è stato solo un rapido antipasto. Da oggi a domenica al Misano World Circuit la Porsche Carrera Cup Italia 2024 fa sul serio con un parterre di piloti più forti che mai a inaugurare la 18esima edizione della sua storia.

Il prestigioso monomarca delle 911 GT3 Cup da 510 cavalli consolida qualità e quantità nei numeri e nei valori, sia in pista sia fuori, dove proseguono i progetti di sostenibilità legati alla certificazione ISO 20121. In un fine settimana che dividerà le sfide tra notte e giorno, sulla griglia di partenza del circuito romagnolo si schierano al via 31 piloti (dei 33 iscritti all’intero campionato), 13 team e 23 Centri Porsche da tutta Italia.

Il parco partenti presenta diverse novità e conferma la crescita di livello internazionale del monomarca tricolore con dieci nazioni rappresentate. Già a Misano si annunciano equilibrate le varie sfide per i titoli, che fra gli altri per l’assoluto ritroveranno al via il già citato campione in carica Ten Voorde e il nuovo pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform Keagan Masters, oltre ai già titolati Simone Iaquinta (2019 e 2020), Gianmarco Quaresmini (2018 e 2022) e Alberto Cerqui (2021) e il due volte campione della Carrera Cup France Marvin Klein.

Il parterre di contendenti è arricchito da volti noti e new-entry, fra le quali spiccano i piloti in lizza nella nuova classifica riservata agli esordienti nella serie di Porsche Italia, che per la prima volta assegnerà il titolo Rookie, grande novità della stagione.

Immancabili i protagonisti attesi in Michelin Cup, categoria riservata ai non professionisti nella quale è sfida lanciata al campione in carica Alberto De Amicis, e gli under 23 selezionati per lo Scholarship Programme, il progetto di coaching voluto da Porsche che seguirà undici giovani talenti nell’arco dell’intera stagione favorendone la crescita tecnica e sportiva.

Gare live su Dazn.

Il primo appuntamento a Misano Adriatico presenta una variabile in più grazie alla gara 1 in notturna, in programma sabato sera alle 21.00, mentre gara 2 completa il weekend domenica alle 12.00. Entrambe le corse saranno trasmesse in diretta su Dazn (anche in modalità gratuita), che per la prima volta seguirà live e on demand l’intero campionato.

Per gustarsi tutte le gare e i contenuti on demand della stagione sarà sufficiente avere un abbonamento Dazn attivo o andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in homepage, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.

Oltre alla possibilità di seguire le dirette, i contenuti della Carrera Cup Italia (sia le gare sia gli highlights) rimarranno a disposizione degli utenti anche successivamente in modalità on demand. Sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, entrambe le corse di Misano saranno disponibili anche in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

"Pro-tagonisti".

Dopo il titolo 2023 e il miglior crono anche nel test collettivo pre-2024 disputato a Imola l’11 aprile scorso, Ten Voorde si ripresenta al via come naturale punto di riferimento della serie.

Il 27enne asso olandese, che vanta anche due titoli in Porsche Supercup e tre nella Carrera Cup Tedesca, è la conferma del team Enrico Fulgenzi Racing – Centro Porsche Udine insieme al giovane connazionale classe 2006 Flynt Schuring, che a soli 17 anni conosce già il mondo delle 911 GT3 Cup ma sarà all’esordio nel monomarca italiano, dove frequenterà anche lo Scholarship Programme.

Gli unici al via più giovani di lui sono tre classe 2007: il tedesco Janne Stiak, approdato in Target Competition – Centro Porsche Trento al fianco di Klein (Centro Porsche Bolzano), e due rookie italiani: il romano Flavio Olivieri (Raptor Engineering – Centro Porsche Catania) e il pordenonese Nicholas Pujatti, il più giovane di tutti e che gareggerà nei colori Villorba Corse – Centro Porsche Treviso come il 20enne padovano Steven Giacon, proveniente dalle categorie Turismo ma anche lui all’esordio in GT.

Oltre a Ten Voorde, Klein e Masters, il 24enne sudafricano che rientra in pianta stabile con il team Q8 Hi Perform dopo essere stato il miglior giovane 2022, fra gli italiani si iscrivono alla rincorsa all’alloro assoluto i già citati Iaquinta (Prima Ghinzani – Centri Porsche di Milano), Quaresmini, ritornato in Tsunami RT – Centro Porsche Brescia, e Cerqui, alla seconda stagione con BeDriver – Centro Porsche Piacenza, ai quali si aggiunge il già vicecampione Diego Bertonelli, iscritto con TDE – Centri Porsche di Roma.

Con lo stesso team si schierano anche due giovani classe 2005 come il tedesco Daniel Gregor (Centro Porsche Parma) e l’austriaco Horst Felix Felbermayr (Centro Porsche Bari), mentre dall’Australia arriva la seconda punta di BeDriver, il 20enne Bayley Hall, già in evidenza ieri ne test con la new-entry Centro Porsche Napoli.

Completano quindi le fila dello Scholarship Programme il 18enne bresciano Pietro Armanni, alla seconda stagione nella serie, stavolta con Prima Ghinzani – Centro Porsche Firenze, e il 19enne rookie cattolichino di Dinamic Motorsport Francesco Braschi (Centro Porsche Verona), che nel team campione in carica è affiancato da Aldo Festante (Centro Porsche Bologna).

Completano la griglia dei piloti Pro l’alfiere del Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro Filippo Fant, pilota bellunese all’esordio nel monomarca, e il duo schierato da Ombra Racing: il 33enne statunitense Anthony Imperato (Centro Porsche Torino) ha già preso parte ad alcune gare lo scorso anno, mentre il 24enne tedesco Lirim Zendeli è un prospetto di sicuro interesse visti i suoi trascorsi in Formula 2 e Formula 3 e la sua prima stagione fra le GT e in Carrera Cup Italia, fattori che lo rendono uno dei pretendenti più attesi nella rincorsa quantomeno al titolo Rookie.

Con Ombra non potrà invece schierarsi al via di Misano il rookie britannico Oliver “Ollie” Gray, che rimanda l’esordio nel monomarca alla tappa di Imola in giugno perché impegnato nella concomitante prova della ELMS a Le Castellet

Michelin Cup.

Misano sarà quindi un banco di prova già molto indicativo per i dieci protagonisti al via in Michelin Cup, a iniziare da Alberto De Amicis, impegnato nella difesa del titolo 2023 insieme a Ebimotors – Centro Porsche Varese, team nel quale il pilota di Guidonia ritrova il compagno di squadra Paolo Gnemmi.

Già due volte titolato e secondo lo scorso anno, andrà a caccia della rivincita Alex De Giacomi (Tsunami RT – Centro Porsche Latina), così come Francesco Maria Fenici, terzo nel 2023 e nuovo portacolori di Raptor Engineering – Centri Porsche di Roma.

Tra le conferme quelle di Gianluca Giorgi (BeDriver – Centro Porsche Piacenza) e di Max Montagnese (Team Malucelli), mentre rientra dopo 6 anni in Carrera Cup il suo compagno di squadra Stefano Stefanelli (Centro Porsche Mantova).

Altro rientro è quello di Luca Pastorelli (Centro Porsche Modena) con la terza 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport, con il romeno Horia-Traian Chirigut (Villorba Corse – Centro Porsche Treviso) e il nuovo portacolori di Prima Ghinzani – Centro Porsche Padova Cesare Brusa che invece rappresentano i nomi nuovi di una contesa che si profila anch’essa ancor più “tirata”.

Programma completo.

Primo appuntamento in pista oggi a fanali e riflettori accesi con la sessione di prove libere in programma dalle 20.45 alle 21.45. Sabato le qualifiche si disputano dalle 10.20 alle 11.00 e decideranno entrambe le griglie di partenza. Sempre sabato, il via della prima gara stagionale è quindi fissato in serata alle 21.00 e domenica quello di gara 2 nell’orario più tradizionale delle 12.00. Entrambe saranno trasmesse in diretta su Dazn anche in modalità gratuita e in diretta streaming sempre in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Gli iscritti a Misano