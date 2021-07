La Carrera Cup Italia dice 33 a Imola, orari e tv del weekend

Dopo Misano e Mugello, due prime tappe entusiasmanti per le battaglie viste in pista, la Porsche Carrera Cup Italia riaccende i motori a Imola per un terzo round le cui previsioni danno già caldo torrido. Sarà un fattore determinante da venerdì a domenica prossima per le sfide, già bollenti di loro, fra i protagonisti del monomarca tricolore, quest'anno stabilmente sopra quota 30 iscritti.

E infatti sul circuito del Santerno saranno 33 i piloti a caccia di punti preziosi per le rispettive classifiche, con tutti presenti gli iscritti all'intera stagione. Non previsto il test pre-gara del giovedì, in quanto Imola ha già ospitato quello pre-season a metà maggio, il prestigioso monomarca delle 911 GT3 Cup riaccenderà i motori direttamente venerdì, quando il fine settimana si aprirà con la disputa della sessione di prove libere, in scena dalle 14.50 alle 15.50.

Sabato la giornata clou inizia con le qualifiche: via alle 10.30 per la mezzora di PQ1 e dalle 11.05 alle 11.15 con i top-12 ammessi alla sessione finale (PQ2) che deciderà la pole position e completerà la griglia di partenza di gara 1, che scatta alle 17.10. Diretta tv su Sky Sport Action, il canale 206 di Sky, e telecronaca affidata a Guido Schittone.

Il weekend di Imola si conclude domenica: alle 13.15 prenderà il via gara 2, trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.