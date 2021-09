La Carrera Cup Italia compie il "reset" di Vallelunga

Il quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga ha quasi compiuto un piccolo miracolo. Fra mille duelli, sorprese, vittorie e sconfitte, qualche colpo proibito e qualche crash da brivido il monomarca tricolore approderà al penultimo atto di Franciacorta, nell'attesissimo Porsche Festival al PES Franciacorta, con i protagonisti di vertice praticamente alla pari.

Anzi, nel caso dei primi due, Giardelli e Quaresmini, il "reset" è proprio reale, certificato dalla parità nei punti conquistati finora: 151 a testa. Anche nella domenica sul circuito romano è da sottolineare la consapevolezza con la quale il rookie di Dinamic Motorsprot (che grazie soprattutto a lui conserva un buon vantaggio nella classifica Team) ha affrontato l'intero weekend.

E non era facile, arrivando da leader e con i "brutti clienti" con la quale doversela vedere. Il 18enne pilota di Colico ha pagato una sbavatura in gara 2 che con il senno di poi gli è probabilmente costata la vittoria, ma è tornato sul podio dopo una gara 1 un po' più complicata e soprattutto ha dimostrato una generale calma nei momenti cruciali, senza farsi prendere dalla foga.

Essere ancora in vetta, seppure in coabitazione, a Giardelli è un merito che va riconosciuto. Anche perché Quaresmini aveva iniziato meglio al sabato, malgrado poi sia in gara 1 sia in gara 2 forse proprio un po' di foga il driver bresciano di Tsunami RT l'ha in parte pagata con qualche punto in più che poteva arrivare e invece non è arrivato.

La sfida ripartirà dunque dallo 0 a 0 e anche Cerqui non rimarrà a guardare, visto che l'alfiere Q8 HI Perform senza strafare ma pure senza errori si è rifatto più sotto dopo il difficile weekend a Imola e ora è a soli 8 punti dal duo di testa.

Sottolineato che la serie ha ritrovato ai vertici anche Fulgenzi e in parte pure Cazzaniga, la sorpresa più grande del weekend resta Caglioni, ormai pienamente sbocciato e tornato in corsa con pole e vittoria al sabato e un quarto posto domenicale di tutta sostanza. Il 19enne bergamasco insegue a 24 punti. Erano 40 prima di Vallelunga...

A Franciacorta sarà senza dubbio i lround da dentro o fuori per Moretti, ora quinto dopo aver perso una posizione su Caglioni e un po' più staccato. Al mantovano classe 2002 servirà un fine settimana perfetto, lo stesso che però cercheranno i rivali e soprattutto chi a Vallelunga è un po' mancato rispetto alle ultime uscite.

Le classifiche sono poi in divenire pure nelle altre categoria, anche se nella Silver Cup Montagnese vanta ora un margine importante su Scannicchio e potrebbe anche chiudere i conti al Porsche Festival, mentre tra Cassarà e De Giacomi è tutto in gioco nella Michelin Cup, che fra l'altro a Vallelunga ha salutato Fenici come nuovo protagonista sul gradino più alto del podio a interrompere l'egemonia dei due rivali-amici già titolati.

A fine weekend, ecco le classifiche attuali, tuttora sub judice per via dell'appello presentato da Fulgenzi a Imola, che sarà discusso in settimana:

Assoluta: 1. Giardelli e Quaresmini 151; 3. Cerqui 143; 4. Caglioni 127; 5. Moretti 116.

Michelin Cup: 1. Cassarà 65; 2. De Giacomi 56; 3. Randazzo 27; 4. Corradina 24; 5. Fenici 15.

Silver Cup: 1. Montagnese 44; 2. Scannicchio 35; 3. Parisini 22; 4. Biolghini 11; 5. Scarpellini 6.

Team: 1. Dinamic Motorsport 283; 2. Ombra Racing 229; 3.Tsunami RT 222; 4. Bonaldi Motorsport 125; 5. Ghinzani Arco Motorsport 108.