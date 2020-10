La Carrera Cup Italia “batte 5” al Mugello: quante sfide!

Partiamo dal fattore pioggia perché al momento le previsioni, soprattutto per sabato, non sembrano offrire di meglio... L'incognita meteo potrebbe influire pesantemente, se non addirittura “dare la scossa”, proprio nella fase in cui sale la tensione nella Porsche Carrera Cup Italia, che nel weekend disputa il quinto e penultimo round al Mugello Circuit.

Ma c'è un altro fattore che caratterizza la vigilia di una tappa così cruciale ed è tutto sotto al segno del 5, che sono i punti di vantaggio che i capoclassifica vantano sul rivale più diretto nell'assoluta e in ogni categoria (graduatoria Team compresa; e anche in Silver Cup, dove Biolghini è secondo a 4 punti ma è assente e allora per Bianconi l'inseguitore più insidioso diventa Montagnese).

Dopo aver già ospitato l'apertura stagionale a metà luglio, l'autodromo toscano ospita il primo appuntamento della volata finale del monomarca tricolore, che poi vivrà l'ultimo atto a Monza il mese prossimo. In gara i punti del Mugello peseranno dunque più del solito vista la situazione di equilibrio che caratterizza tutte le classifiche, presupposto per attendere un'appassionante bagarre tra le ventitré 911 GT3 Cup al via, sulle quali si sfidano 24 piloti in rappresentanza di 11 team.

Le due gare da 28 minuti + 1 giro sono in programma sabato alle 16.20 con diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e domenica alle 9.50 live anche in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).

Lotta a tre?

Solo 5 punti, dunque, dividono l'attuale capoclassifica Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT – Centro Porsche Brescia) dall'immediato inseguitore Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano). Al Mugello nel round di luglio il leader bresciano fu due volte secondo con giro più veloce mostrando un ritmo-gara funambolico, mentre il pilota calabrese vinse gara 2 approfittando della griglia invertita dopo un inizio non entusiasmante.

Tra molti alti e qualche basso i due battistrada si sono poi spartiti le vittorie nell'ultimo round disputato a Vallelunga, ponendo le basi per questa fuga in avanti rispetto alla diretta concorrenza. Proprio per rientrare sui rivali e potersi giocare il titolo a Monza, nel duello tra il campione 2018 e il campione in carica cercherà di inserirsi David Fumanelli.

Il pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform ha esordito nella Carrera Cup Italia proprio al Mugello salendo sul podio alla prima presenza e poi ottenendo anche una vittoria a Imola. Il meno brillante fine settimana vissuto a Vallelunga lo costringe ora a inseguire da terzo in classifica a 24 punti da Quaresmini e con la necessità di tornare immediatamente al successo. Eventualità alla quale tra l'altro ha già dichiarato apertamente di puntare. Per una reale svolta in questa sua prima stagione, finora comunque di livello, cogliere il massimo risultato al Mugello sembra un passo obbligato.

A caccia di rivincite

Più staccati, inseguono in top-5 Stefano Monaco (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Modena) e Alberto Cerqui (AB Racing – Centri Porsche di Roma). Per entrambi il round del Mugello rappresenta l'opportunità del riscatto dopo aver soltanto “galleggiato” in zona punti a Vallelunga. Con quattro podi in stagione, Monaco è ancora il migliore tra i piloti under 23 selezionati da Porsche Italia per lo Scholarship Programme e sarà affiancato in Dinamic dai compagni di squadra Lodovico Laurini (Centro Porsche Mantova) e Nicola Baldan (Centro Porsche Bologna).

Cerqui, invece, in Toscana ha vinto dalla pole position la gara che ha aperto la stagione, senza però riuscire più a chiudere fra i primi tre da quel momento in poi. Insieme al pilota bresciano con la squadra degli Autocentri Balduina gestita in pista dal team SVC saranno presenti anche il 22enne rookie pugliese Benny Strignano, al secondo via al volante della 911 GT3 Cup dopo il positivo esordio a Vallelunga, e il gentleman driver partenopeo Piero Randazzo nella Michelin Cup.

Anche la Scholarship entra nel vivo!

Reduce dalla prima pole position e dal primo podio ottenuti nella serie tricolore, Aldo Festante approda al Mugello con l'obiettivo di confermarsi tra i piloti di vertice e di recuperare ulteriore terreno in classifica al volante della 911 GT3 Cup di Ombra Racing – Centro Porsche Padova. Dopo l'ottimo fine settimana vissuto a Vallelunga, tra l'altro, Festante ha pienamente rilanciato le proprie ambizioni per la nomination dello Scholarship Programme, ulteriore motivo di interesse al Mugello (specie se le condizioni saranno davvero inusuali).

Tutti inseriti nel progetto di coaching di Porsche Italia, il 20enne driver campano sarà affiancato nel team bergamasco dal rookie svedese Emil Skaras (Centro Porsche Torino), finora l'unico degli under 23 insieme a Monaco e Festante a cogliere un podio in stagione, e dal promettente 17enne Leonardo Caglioni (Centro Porsche Padova), il più giovane pilota dello schieramento a caccia soprattutto di ulteriore esperienza.

Altro esordiente al via con il “tempo dalla sua parte”, parafrasando i Rolling Stones, è il mantovano classe 2002 Marzio Moretti con Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo, che, al primo weekend di gara al Mugello, è chiamato a cancellare definitivamente il fuoripista che nei test pre-stagionali lo costrinse a saltare il round di metà luglio, già ampiamente riscattato con le convincenti prestazioni sfoggiate negli appuntamenti successivi.

Barri con Raptor

Mira a tornare in zona punti anche il 24enne pilota macedone Risto Vukov, che sta ben figurando alla prima stagione con GDL Racing – Centro Porsche Bari, mentre la grande novità del Mugello arriva da Raptor Engineering – Centro Porsche Catania e si chiama Giacomo Barri. Protagonista tricolore di rilievo in passato sia in GT sia nelle corse Turismo, il 29enne pilota bolognese di origini canturine marcherà l'esordio assoluto al volante di una 911 GT3 Cup e nel monomarca di Porsche Italia, dove la squadra diretta da Andrea Palma è a sua volta alla prima stagione e punta a consolidare quanta più esperienza possibile.

Michelin Cup

Per Bashar Mardini il Mugello, dove a inizio stagione ha fatto doppietta di categoria, rappresenta l'occasione ideale per allungare nella classifica della Michelin Cup. Il gentleman driver canadese di Tsunami RT – Centro Porsche Verona ha ripreso il comando a Vallelunga ma è inseguito da vicino da Luca Pastorelli, l'alfiere modenese di Krypton Motorsport staccato di appena 5 lunghezze.

Oltre al già citato Randazzo, promettono bagarre per il podio di classe il sammarinese Marco Galassi (Team Malucelli – Centro Porsche Varese) e il rientrante siciliano Diego Locanto (SVC – Centro Porsche Firenze). Diego Mercurio, invece, sarà all'esordio nella categoria con la 911 GT3 Cup di Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano dopo i trascorsi in Silver Cup.

Silver Cup

Alla luce dell'assenza del duo Biolghini-Scarpellini, proprio nella Silver Cup la tappa del Mugello sarà cruciale nella sfida per il titolo che oppone l'attuale capoclassifica Stefano Bianconi (Ghinzani Arco Motorsport) all'equipaggio di GDL Racing formato da Massimiliano Montagnese e Massimiliano Donzelli, mentre completa la griglia di categoria la 991 GT3 Cup gen.I del Team Malucelli con al volante Marco Parisini.

Programma completo

Il penultimo round della Carrera Cup Italia si apre al Mugello venerdì con la sessione di prove libere dalle 16.00 alle 17.00. Sabato le qualifiche si disputano dalle 11.00 alle 11.30 (PQ1) e dalle 11.35 alle 11.45, quando la PQ2 deciderà la pole position e la griglia di partenza definitiva di gara 1, che scatta nel pomeriggio alle 16.20 (diretta tv su Sky Sport Arena). Gara 2 va in scena domenica con partenza alle 9.50 e diretta tv su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo. Le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Classifiche dopo 4 round

Assoluta: 1. Quaresmini 108; 2. Iaquinta 103; 3. Fumanelli 84; 4. Monaco 60; 5. Cerqui 55.

Michelin Cup: 1. Mardini 66; 2. Pastorelli 61; 3. Randazzo 36; 4. Palazzo 26; 5. Galassi 25.

Silver Cup: 1. Bianconi 34 ; 2. Biolghini 30; 3. Montagnese 29; 4. Donzelli 26; 5. Scarpellini 21.

Team: 1. Ghinzani Arco Motorsport 110; 2. Tsunami RT 105; 3.Dinamic Motorsport 68; 4.Ombra Racing 65; 5. AB Racing 63.

Gli iscritti per il Mugello