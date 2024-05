La Carrera Cup Italia al via a Misano: orari e tv del weekend

Saranno oltre 30 i protagonisti del primo round della Porsche Carrera Cup Italia 2024 in scena al Misano World Circuit dal 3 al 5 maggio. Il prossimo weekend, con anteprima del teat pre-gara domani (giovedì), torna in azione uno dei monomarca più competitivi in assoluto in Europa, con tanti campioni, fra volti noti e volti nuovi, che tornano a sfidarsi per il titolo.

Fra questi non mancherà il re in carica, l'olandese Larry Ten Voorde, alle prese con la difesa del titolo 2024 a fronte di una concorrenza che sfoggia grandi ambizioni di rivincita. Oltre all'assoluto, quest'anno la serie organizzata da Porsche Italia ha introdotto una classifica riservata esclusivamente agli esordienti della Carrera Cup (ci sarà dunque per la prima volta un titolo Rookie), mentre sono confermati anche gli allori Michelin Cup (Alberto De Amicis torna pure lui da campione in carica) e Team (immancabile il team Dinamic, da quest'anno diretto al box e al muretto da Gianni Morbidelli, all'esordio nelle vesti di team manager).

Il primo appuntamento 2024 a Misano Adriatico presenta una variabile in più grazie allo show di gara 1 in notturna, in programma sabato sera. Andando con ordine, la tappa d’apertura della Carrera Cup Italia 2024 prende il via venerdì già a fanali e riflettori accesi con la sessione di prove libere in programma dalle 20.45 alle 21.45, mentre sabato le qualifiche si disputano dalle 10.20 alle 11.00 e decideranno entrambe le griglie di partenza (il riferimento sono i migliori due crono di ciascun pilota).

Sempre sabato, il via della prima gara stagionale è quindi fissato in serata alle 21.00 e domenica quello di gara 2 nell’orario più tradizionale delle 12.00. Entrambe le corse saranno per la prima volta trasmesse in diretta su Dazn (anche in modalità gratuita), che seguirà live e on demand l’intero campionato.

Per gustarsi tutte le gare e i contenuti on demand della stagione sarà sufficiente avere un abbonamento Dazn attivo o andare su http://dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in homepage, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.

Oltre alla possibilità di seguire le dirette, i contenuti della Carrera Cup Italia (sia le gare sia gli highlights) rimarranno a disposizione degli utenti anche successivamente in modalità on demand.

Sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, entrambe le corse di Misano saranno disponibili anche in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it, sempre raccontate con passione e dovizia da Guido Schittone, la voce del monomarca tricolore confermata in cabina di commento per tutto il 2024.