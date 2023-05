Carrera Cup Italia | A Misano prende il via la “Cup dei Campioni”!

Non è il calcio, ma, parafrasando, la Carrera Cup Italia quest'anno è davvero la... "Cup dei Campioni", almeno nelle premesse, davvero stuzzicanti a scorrere la entrylist e a guardare la classifica ravvicinata del test pre-gara di ieri, con ben 17 piloti racchiusi in meno di un secondo!

Nell’annata che celebra il 75° anniversario di Porsche, il monomarca tricolore torna protagonista per la sua 17esima edizione, in partenza nel weekend (oggi pomeriggio le libere) al Misano World Circuit e il primo dei sei round stagionali conferma gli elevati standard toccati lo scorso anno ritrovando in griglia 35 Porsche 911 GT3 Cup di ultima generazione e altrettanti piloti di sette nazionalità in rappresentanza di 15 team e 21 Centri Porsche di tutto il territorio nazionale, da Bolzano a Catania.

Aldilà dei numeri, come intuibile in premessa lo schieramento 2023 della serie di Porsche Italia innalza ulteriormente il livello e la rincorsa al titolo assoluto vedrà confrontarsi per la prima volta ben 5 piloti già campioni Carrera Cup, oltre al due volte campione della Porsche Supercup Larry Ten Voorde, al pluri-iridato della MotoGP Jorge Lorenzo, confermato portacolori ufficiale del Team Q8 Hi Perform, e a tanti fra giovani e driver più esperti capaci di battagliare al vertice.

Il parterre è completato dai protagonisti della Michelin Cup, classe che da sempre regala agonismo e spettacolo. Tra le conferme, proseguono i progetti di sostenibilità legati alla certificazione ISO 20121, mentre fra le novità spicca il nuovo format dei weekend.

Tra le modifiche, gare più lunghe di due minuti e le nuove qualifiche: in un turno unico di 40 minuti per ciascun pilota il miglior tempo realizzato determina la griglia di partenza di gara 1, mentre il secondo miglior tempo determina quella di gara 2, che con l’eliminazione dell’artificio della griglia invertita ora assume la stessa importanza e assegna il medesimo punteggio di gara 1.

Nel round inaugurale di Misano, la prima corsa della stagione si disputa sabato 6 maggio alle 16.40 con diretta su Sky Sport Arena e gara 2 domenica alle 11.55 ancora su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo. Sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, per entrambe è disponibile anche il live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

We are the champions...

Tra i più attesi al via sui tecnici 4226 metri del circuito romagnolo ci sono i già citati Jorge Lorenzo, che affronta con ambizioni rinnovate la seconda stagione in Carrera Cup Italia e nell’automobilismo, e il 26enne olandese Larry Ten Voorde, campione internazionale per la prima volta a confronto nella serie tricolore sotto le insegne di EF Racing, il team di Enrico Fulgenzi, anche lui al via da Misano.

Il pilota jesino è uno dei 5 campioni della Carrera Cup Italia, che vinse nel 2013, pronti alla nuova sfida per la corona. Tra questi è chiamato alla difesa del titolo Gianmarco Quaresmini. Dopo la vittoria con Ombra Racing, il 27enne campione in carica è tornato nel team Dinamic Motorsport – Centro Porsche Brescia con il quale si aggiudicò il titolo anche nel 2018.

Altro bi-campione al via è Simone Iaquinta, a sua volta tornato in Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano riformando il binomio vincente del 2019 e del 2020. Attenzione quindi alle aspirazioni di rivincita di Alberto Cerqui, il driver bresciano già titolato nel 2021 e quest’anno accasatosi in BeDriver – Centro Porsche Piacenza, con il quale ha svettato nel test pre-gara di ieri con un crono già di 6 decimi più veloce rispetto alla pole di Misano del 2021.

Il grande rientro dopo il trionfo datato 2015 è invece quello di Riccardo Agostini, padovano classe 1994 di provata esperienza e talento che riparte al volante della 911 GT3 Cup di Villorba Corse – Centro Porsche Treviso, team che quest’anno ha raddoppiato gli impegni schierando anche il confermato Benedetto Strignano, il 25enne driver pugliese pronto a crescere ancora in squadra dopo il brillante finale della stagione scorsa e l’esperienza fatta nello Scholarship Programme.

Under e Pro.

A proposito del progetto di coaching di Porsche Italia, a caccia di un ruolo da protagonisti andranno i 9 under 24 selezionati per quest’anno. La novità di spicco è quella del 20enne piacentino Lorenzo Ferrari, già campione italiano GT e campione GTE in carica nella European Le Mans Series su Porsche 911 GT3 R ora all’esordio sulla “Cup” con Raptor Engineering – Centro Porsche Catania, dove sarà affiancato dal 16enne rookie siciliano Giuseppe Guirreri, il più giovane del lotto.

Tra i confermati due alfieri Dinamic Motorsport, il riminese classe 1999 Giorgio Amati (Centro Porsche Verona) e il 21enne campano Aldo Festante (Centro Porsche Bologna), oltre a Leonardo Caglioni, autore del miglior crono nel test pre-stagionale a Monza il mese scorso.

Il 20enne pilota bergamasco è di nuovo al via con Ombra Racing – Centro Porsche Padova e avrà come compagno di squadra la new-entry bresciana classe 2005 Pietro Armanni (Centro Porsche Torino).

Esordienti sono anche lo statunitense classe 1999 Alexandre Papadopulos, punta di Tsunami RT – Centro Porsche Latina, e i gemelli russi classe 2001 Artem e Zakhar Slutskii, che corrono con bandiera della federazione israeliana sotto le insegne di Target Competition, team novità nel 2023 insieme a Centro Porsche Trento e Centro Porsche Bolzano.

Novità al via sarà anche il cinese Kang Ling nei colori Ombra Racing – Centro Porsche Padova, mentre fra i piloti al rientro mirano al gruppo di vertice gli esperti Diego Bertonelli, vicecampione 2019 nuovo alfiere Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo, e Matteo Malucelli, che riprova la scalata con il Team Malucelli e la novità Centro Porsche Pesaro, e due outsider come Lodovico Laurini, fedele a Dinamic Motorsport e ora con il Centro Porsche Parma, e Andrea Fontana, nuova punta di Ebimotors – Centro Porsche Varese.

Michelin Cup.

Tra rivincite e nuovi duelli a Misano scatta anche la rincorsa al titolo di Michelin Cup. Diversi i protagonisti attesi ai vertici, tra i quali il già due volte campione Alex De Giacomi.

Il pilota bresciano riparte con Tsunami RT – Centro Porsche Latina e in classe ritrova il compagno di squadra Johannes Zelger, oltre al temibile duo di Ebimotors formato da Paolo Gnemmi e da Alberto De Amicis (Centro Porsche Varese), reduce da un 2022 da podio al rientro nella serie e dal miglior crono fatto registrare ieri nel test pre-gara.

Obiettivi ambiziosi anche per Francesco Maria Fenici, al terzo anno al volante della 911 GT3 Cup di AB Racing – Centri Porsche Roma, dove per la prima volta avrà il pilota cinese Huilin Han come compagno di scuderia. Anche Ghinzani Arco Motorsport e Team Malucelli schierano due punte nella categoria: il primo con Livio Selva (Centri Porsche Milano) e Carlo Scanzi (Centro Porsche Firenze), mentre la compagine romagnola con il sammarinese Marco Galassi (Centro Porsche Mantova) e il rientrante Max Montagnese (Centro Porsche Modena).

Accordatosi con BeDriver – Centro Porsche Piacenza, Gianluca Giorgi rinnova programmi e obiettivi e sarà anche lui della partita per il podio, mentre Matteo Rovida ritorna in azione sotto le insegne di The Driving Experiences – Centro Porsche Bari.

L’autentico outsider di Misano sarà Andrea Levy. Il gentleman driver, imprenditore e ideatore di MIMO Milano Monza Motor Show esordirà nel monomarca tricolore sulla terza 911 GT3 Cup schierata da Raptor Engineering – Centro Porsche Catania.

Programma completo.

La tappa inaugurale della Carrera Cup Italia 2023 attualmente prevede meteo in prevalenza sereno e si apre a Misano oggi (venerdì) a partire dalle 15.25 con la sessione di prove libere di un’ora.

Sabato le qualifiche (40 minuti) prendono il via alle 10.20, mentre gara 1 è in programma nel pomeriggio alle 16.40 con diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204).

Gara 2 completa il weekend domenica alle 11.55 live sempre su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno disponibili in diretta streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Gli iscritti per Misano

N. Pilota Team 2 Zakhar Slutskii Target Competition 3 Alberto Cerqui BeDriver 6 Giuseppe Guirreri Raptor Engineering 7 Lorenzo Ferrari Raptor Engineering 8 Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform 9 Andrea Fontana Ebimotors 10 Pietro Armanni Ombra Racing 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 12 Kang Ling Ombra Racing 14 Riccardo Agostini Villorba Corse 15 Aldo Festante Dinamic Motorsport 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 21 Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport 22 Artem Slutskii Target Competition 23 Matteo Malucelli Team Malucelli 24 Alexandre Papadopulos Tsunami RT 25 Larry Ten Voorde EF Racing 27 Lodovico Laurini Dinamic Motorsport 28 Giorgio Amati Dinamic Motorsport 30 Benedetto Strignano Villorba Corse 32 Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport 38 Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 51 Paolo Gnemmi Ebimotors 52 Alberto De Amicis Ebimotors 55 Carlo Scanzi Ghinzani Arco Motorsport 60 Marco Galassi Team Malucelli 64 Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 69 Max Montagnese Team Malucelli 70 Gianluca Giorgi BeDriver 77 Andrea Levy Raptor Engineering 79 Johannes Zelger Tsunami RT 85 Matteo Rovida TDE 89 Huilin Hun AB Racing