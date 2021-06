Dellorto official sponsor del team Ghinzani Arco Motorsport

Dalla produzione di carburatori per moto, DELLORTO negli anni ha ampliato la gamma di prodotti studiando e realizzando corpi farfallati, sistemi di iniezione e centraline elettroniche, fino ai recenti progetti sull’elettrificazione.

Grazie ad un progetto sviluppato in collaborazione con Porsche, che ci vede come fornitori dei corpi farfallati sia per la serie che per il mondo racing, DELLORTO torna protagonista in pista anche sulle 4 ruote.

La Ghinzani Arco Motorsport nasce negli anni ’90 grazie allo spirito imprenditoriale di Piercarlo Ghinzani, pilota di F1 dal 1980 al 1990, dieci anni in cui ha disputato 106 Gran Premi correndo con Osella, Benetton, Liger e Zakspeed.

Nel 2014 G.A.M. ha allargato la sua compagine societaria, un cambiamento che ha portato per la prima volta il Team ad entrare ufficialmente nel mondo delle vetture GT, in particolar modo nel mondo Porsche.

Da quel momento, G.A.M. ha sempre partecipato a tutte le edizioni del campionato Porsche Carrera Cup Italia e a due campionati Porsche Mobil 1 Super Cup (campionato che si svolge nel contesto F1), vincendo in molte competizioni. Da ricordare i successi come Team nella categoria assoluta della PCCI 2020 con il pilota Simone Iaquinta, già vincitore sempre con G.A.M. l’anno precedente.

Nello stesso campionato G.A.M. ha vinto anche nelle categorie Michelin Cup e Silver Cup negli anni 2017/2018/2019/2020.

L’obiettivo nel breve periodo è quello di ben figurare nel campionato PCCI 2021 con quattro vetture al via nella categoria assoluta e, con gli stessi piloti, poter partecipare l’anno successivo al campionato Porsche Mobil 1 Super Cup abbinato alla F1.

Daniele Cazzaniga, classe 1993, è un pilota PRO che vanta diversi campionati nel suo palmares personale. Inizia la carriera nel 2007 sui Kart per poi gareggiare in svariate categorie, dalla Formula Gloria alla Formula Renault arrivando fino all’Euroformula 3, per poi dedicarsi al mondo delle GT con Porsche nel Carrera Cup Italia e con Lamborghini nel GT Italiano. I suoi grandi risultati, uniti a determinazione ed impegno, lo riportano in pista nel 2021 con il Team Ghinzani Arco Motorsport nel Porsche Carrera Cup Italia in rappresentanza dei Centri Porsche di Milano.

DELLORTO official sponsor del team Ghinzani Arco Motorsport con il pilota Daniele Cazzaniga Photo by: Dellorto

Andrea Dell’Orto – Vice Presidente di DELL’ORTO S.p.A.: “Forti di partnership sempre più importanti nel mondo racing delle due ruote, siamo contenti di tornare anche in quello delle quattro ruote, affiancandoci ad un brand prestigioso come Porsche. Un percorso nel mondo del motorsport che viaggia parallelamente con le collaborazioni per i veicoli di serie; i nostri sistemi di iniezione, infatti, equipaggiano le migliori case motociclistiche ed automobilistiche sul mercato. Sono certo che Daniele e il team Ghinzani ci daranno grandi soddisfazioni.”

Daniele Cazzaniga – Pilota PRO: "È per me un grande onore e una grande responsabilità avere come partner di questa stagione un'azienda come DELLORTO, sono sicuro che dalla nostra passione, ambizione e competitività otterremo grandi risultati insieme!"

Emilio Callioni – Amministratore unico Team Ghinzani: “Siamo entusiasti di poter annoverare fra i nostri sponsor la Dell’Orto S.p.A. È un onore essere il primo team automobilistico a poter contare su uno sponsor di tale livello e tanto conosciuto. Ci auguriamo di ottenere buoni risultati nel campionato PCCI 2021 con Daniele Cazzaniga, un pilota che già conosciamo bene, nella speranza di poter continuare in futuro questo sodalizio partecipando ai campionati Porsche sia nazionali che a quello mondiale. La livrea della vettura sarà un omaggio ai colori della DELLORTO e sarà svelata in occasione della prima gara il prossimo 4 giugno presso l’autodromo di Misano Adriatico.

