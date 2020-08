Dall'Argentina un nuovo volto nella Porsche Carrera Cup Italia

La Porsche Carrera Cup Italia ha potuto "collezionare" un'altra bandiera nazionale, tra l'altro non così usuale, in quel di Imola. Nel terzo weekend stagionale appena trascorso il gentleman driver argentino Andres Josephsohn ha infatti fatto parte del lotto dei protagonisti della Michelin Cup, andando subito a punti (un quinto e un settimo posto di categoria per lui dopo una qualifica convincente).

Il portacolori di GDL Racing, team con il quale aveva già corse in alcune gare endurance, ha rappresentato il volto nuovo del fine settimana imolese, che lui stesso inizia a raccontare così "Nelle prove ufficiali il ritmo è stato buono, considerando che venivo da quasi un anno di fermo. Avevamo solo svolto un piccolo test mercoledì sul circuito 'Nuvolari'. La macchina è veramente bella da guidare".

Hai anche sperimentato immediatamente il livello della Carrera Cup Italia.

"E' un campionato competitivo e questo lo sapevo. In gara 1 sono anche partito bene, poi c'è stato un contatto e non avevo più una perfetta direzionalità, quindi il ritmo è calato.A Imola avevo già corso, la conoscevo ed è una pista che adoro, però sulla 991 Cup di seconda generazione ero all'esordio. Avevo corso con la precedente qualche stagione fa in una 24 ore al Paul Ricard, ma questa è una Porsche con uno step ulteriore."

Come ti sei trovato?

"Bene, l'auto mi piace molto, è molto sicura. Sono molto contento, anche se Imola un po' tutto va preso nella giusta maniera, la pista è veloce e tecnica."

Ti rivedremo in azione?

"Mi aspetto di sì. Però quest'anno è stato un po' particolare, quindi vediamo se ci sarà l'opportunità. Senza dubbio mi sono divertito e mi piacerebbe continuare."