C’è pure Lorenzo nella Porsche Esports Carrera Cup Italia da stasera in tv su Sky

Appena concluso il monomarca in pista con la Carrera Cup Night, si riaccendono i simulatori, i canali Sky Sport e le emozioni della Porsche Esports Carrera Cup Italia 2021. Il round iniziale della quarta edizione del primo campionato al mondo di sim racing parallelo a quello reale (che ha come riferimento il portale ufficiale http://esport.carreracupitalia.it/) sarà trasmesso stasera (lunedì 6 dicembre) alle 21.00 su Sky Sport Arena con ai microfoni Guido Schittone e Matteo Bobbi.

Ancora una volta coordinato in sinergia tra Porsche Italia, Ak Esports e i suoi partner tecnologici, oltre a Q8 Hi Perform e Glo, entrambi main partner già della serie in pista e impegnati nell’Esports anche come team iscritti, il monomarca delle gare virtuali con le 911 GT3 Cup ripropone le sfide tra i sim racer più esperti, provenienti dalle qualificazioni disputate fino ai primi di novembre, e quelle tra i piloti reali della serie tricolore, impegnati anche loro negli appuntamenti che si disputano da remoto attraverso il popolare sim game Assetto Corsa by Kunos Simulazioni.

Un po’ di storia

La Porsche Esports Carrera Cup Italia vanta ormai un ruolo di primo piano nel mondo dell'automobilismo virtuale, per il quale è punto di riferimento sempre più imitato ed evento tra i più attesi. In questi anni ha coinvolto migliaia di appassionati, premiando i vincitori anche con emozionanti esperienze in pista. Tra questi, alcuni dei migliori interpreti internazionali. Primo a laurearsi campione nel 2018 è stato il sim racer emiliano Enzo Bonito. Nel 2019 si è imposto Danilo Santoro (in gara anche quest’anno), mentre il team composto dal campione in carica della Carrera Cup Italia Simone Iaquinta e dal sim racer Gianfranco Giglioli (entrambi di nuovo “al sim”, ma non nello stesso equipaggio) ha conquistato l'edizione 2020, preceduta da un Prologo vinto da Giovanni De Salvo e da un giovane pilota reale come Leonardo Caglioni (pure lui di nuovo in gioco).

Format e calendario tv

La formula vincente “a squadre” con un pilota (che disputa gara 1) e un sim racer (gara 2) ad alternarsi sulla vettura dello stesso team sarà mantenuta anche quest'anno e il regolamento ricalca pressoché in toto quello della Carrera Cup Italia in pista.

Il calendario televisivo delle 6 gare del campionato prevede appunto per lunedì 6 dicembre l’appuntamento di Misano e a seguire (sempre ogni lunedì sera su Sky Sport Arena) il 13 dicembre Mugello, il 20 dicembre Imola, il 27 dicembre Vallelunga, il 3 gennaio PEC Franciacorta e il 10 gennaio Monza.

Premi in palio

Per i primi 5 piloti e sim racer classificati ci sono di nuovo in palio premi di rilievo, fra i quali esperienze al volante di una Porsche su ghiaccio, attrezzature per il gaming e voucher vari, mentre per la prima volta sono previsti anche dei riconoscimenti dedicati alle squadre, che comprendono set di pneumatici Michelin e ulteriori voucher. Infine, tra gli altri partecipanti saranno estratte ulteriori cinque cuffie da gaming.

Piloti iscritti

Fra gli iscritti spicca il nome di Jorge Lorenzo, che sarà curioso seguire nella particolare veste di protagonista al simulatore in attesa di conoscere le reali possibilità di sviluppo di una carriera sulle quattro ruote. Dopo aver provato la 911 GT3 Cup in pista al Porsche Experience Center Franciacorta il mese scorso, lo spagnolo 5 volte iridato in motociclismo partecipa per la prima volta alla serie virtuale, sfoggiando il suo consueto numero 99.

Oltre ai già citati Iaquinta e Caglioni, tra i piloti reali sono in azione il campione in carica della Carrera Cup Italia Alberto Cerqui (sempre con il Team Q8 Hi Perform), i fratelli Malucelli, il forte kartista Simone Cunati, il duo Tsunami Quaresmini-Levorato, Diego Cassarà (fratello minore di Marco, campione in Michelin Cup), Giorgio Amati, Alessandro Baccani, Daniele Cazzaniga, Francesco Fenici e Risto Vukov.

Sim racer

Fra i sim racer, sfida aperta tra i suddetti Santoro (il romano campione 2019 ora compagno di squadra di Jorge Lorenzo) e Giglioli (il venezuelano residente nel bolognese campione in carica che fa coppia con Cunati sulla 911 GT3 Cup in livrea Glo) e altri 13 fra “vecchi” e nuovi della serie. Nomi consolidati sono quelli del partenopeo Corrado Ciriello, del torinese Stefano Battistella e del bergamasco Michele Nerbi.

Le new-entry, da tutta Italia, sono il brianzolo Matteo Baio, il pratese Mirko Boddi, il 19enne genovese Federico Carrara, il 16enne triestino Alessio Famulari, il 17enne milanese Alessandro Preti (con Cerqui sulla n.8 del team Q8 Hi Perform), l’urbinate di Sant’Angelo in Vado Umberto Principi, il 19enne cagliaritano Alessandro Siddi, il viterbese Maichol Tonizza (fratello di quel Devid Tonizza che partecipò nel 2019), il leccese nato a Modena Luca Vernole e il torinese Alex Vottero.

Come già ricordato, ciascun sim racer si alternerà in equipaggio con un pilota reale secondo la seguente lista iscritti, che per Misano indica anche i team partecipanti all’edizione 2021 della Porsche Esports Carrera Cup Italia.

Gli equipaggi per Misano

N. Pilota / Sim racer Team 1 Simone Cunati / Gianfranco Giglioli Team Glo 8 Alberto Cerqui / Alessandro Preti Team Q8 Hi Perform 11 Leonardo Caglioni / Corrado Ciriello Ombra Racing 18 Daniele Cazzaniga / Alessandro Siddi Ghinzani Arco Motorsport 28 Giorgio Amati / Matteo Baio Dinamic Motorsport 32 Gianmarco Quaresmini / Mirko Boddi Tsunami RT 33 Giammarco Levorato / Stefano Battistella Tsunami RT 38 Simone Iaquinta / Alessio Famulari Dinamic Motorsport 40 Risto Vukov / Umberto Principi GDL Racing 44 Alessandro Baccani / Michele Nerbi Ebimotors 50 Francesco Maria Fenici / Alex Vottero AB Racing 60 Michele Malucelli / Luca Vernole Team Malucelli 69 Matteo Malucelli / Federico Carrara Team Malucelli 81 Diego Cassarà / Maichol Tonizza Raptor Engineering 99 Jorge Lorenzo / Danilo Santoro Team Wildcard