Carrera Cup Italia, via ai test al Mugello con 27 piloti

Appena iniziata ufficialmente la 14esima edizione della Carrera Cup Italia. Su le saracinesche dei box al Mugello Circuit per la giornata di test del monomarca di Porsche Italia, che scenderà di nuovo in pista per il primo round 2020 subito nel weekend. Shakedown collettivo dunque molto importante a due soli giorni dal venerdì di prove libere. E infatti ci sono tutti i protagonisti attesi all'appuntamento inaugurale.

Tra gli altri, il campione in carica Simone Iaquinta confermato in Ghinzani Arco Motorsport, il campione 2018 Gianmarco Quaresmini accasatosi in Tsunami RT, il driver ufficiale del team Q8 Hi Perform David Fumanelli e Alberto Cerqui, nuova punta di AB Racing e detentore del record delle 911 GT3 Cup sul circuito toscano ( 1'49"780, pole position 2019).

Inoltre, sette giovani under 23 pronti per lo Scholarship Programme, un'agguerrita schiera di gentleman drivers, fra i quali il campione 2018 della Michelin Cup Bahar Mardini (nuovo anche lui nel team Tsunami) e l'aggiunto dell'ultimo minuto Chicco Reggiani, campione in carica della Silver Cup.

Meteo perfetto per girare in pista, con la sessione mattutina appena iniziata che si protrarrà fino alle 13. Dalle 14.30 alle 17.45 seguirà la sessione pomeridiana. In pista attesi in tutto 27 piloti su 24 Porsche 911 GT3 Cup (fra cui 4 di Silver Cup).

Tra i 10 team presenti si segnalano le novità Raptor Engineering con l'esordio di Giovanni Altoè e Krypton Motorsport con Luca Pastorelli. Fra le nuove livree spiccano l'omaggio a Bergamo di Bonaldi Motorsport e la decisa svolta bianco-blù su tutte le vetture di Ghinzani Arco Motorsport.

Nella numerosa entrylist si nota l'assenza di Enrico Fulgenzi, che dopo 10 anni per la prima volta non parteciperà all'intera serie, anche se prenderà il via di qualche appuntamento in ottica 2021.

Gli iscritti nel test a Imola