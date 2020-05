Carrera Cup Italia, Vukov all'esordio nel 2020 con GDL Racing

Lo stop forzato dovuto alla diffusione del Covid-19 non ferma il team GDL Racing, che annuncia Risto Vukov per la ripartenza della Porsche Carrera Cup Italia, il cui calendario è in fase di ridefinizione con l'obiettivo di iniziare in luglio.

In attesa del via della stagione, la squadra di Gianluca De Lorenzi rinnova il proprio impegno nel monomarca tricolore di Porsche Italia puntando ancora in alto dopo aver vinto due anni fa il titolo della Michelin Cup con Bashar Mardini.

Nel 2020 è dunque quello di Vukov il primo nome per la GDL Racing. Al suo attivo il pilota macedone ha una lunga esperienza in kart (iniziata a 6 anni) e, dopo il salto nell'automobilismo, alcune stagioni nelle categorie Turismo e GT, per un totale di 17 anni di corse alle spalle. Per lui il 2020 significherà esordio nel prestigioso monomarca con protagoniste le 911 GT3 Cup.

"Sono rimasto particolarmente impressionato dal suo esordio sulla Porsche avvenuto alla 12 Ore del Golfo dello scorso anno - ha commentato De Lorenzi -. Pur senza conoscere la vettura e la stessa pista, ha concluso secondo di classe, seguendo con molta attenzione le indicazioni dei nostri ingegneri”.

GDL Racing è pronta a prendere parte alla Carrera Cup Italia con ben tre vetture, riconfermando anche l’impegno nella Porsche Sport Cup Suisse.

