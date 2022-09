Carrera Cup Italia | Villorba Corse va all'attacco a Vallelunga

Carrera Cup Italia | Vallelunga, Raptor c'è: "Crocevia stagionale"

Round cruciale per la compagine modenese quello sul circuito romano, "casa" per il team manager Palma e il campione in carica della Michelin Cup Cassarà. Pronte le 911 GT3 Cup targate Centro Porsche Catania anche per Festante e la novità Montagnese: “Weekend speciale quanto importante per tutti”. Le gare sabato alle 16.30 live su Sky Sport Arena e domenica alle 12.00 anche su Cielo