Carrera Cup Italia, Vallelunga: Festante di un soffio su Fulgenzi nel test pre-gara

E' di Aldo Festante, un po' a sorpresa, il miglior tempo ottenuto a Vallelunga nelle 4 ore di test pre-gara oggi pomeriggio tra i protagonisti della Porsche Carrera Cup che da venerdì a domenica animeranno il quarto round 2020 sul circuito capitolino. Il giovane portacolori di Ombra Racing ha concluso la sessione riservata alle 911 GT3 Cup con il crono più veloce di 1'33”870.

Una sorpresa ma neppure più di tanto, in fondo, visto che il driver campano a Vallelunga era stato assai competitivo in prova anche all'esordio nel 2019. Il tempo di Festante migliora di un soffio la pole di Alberto Cerqui di dodici mesi fa e quindi rappresenta un riferimento di livello, anche se non da record e anche se naturalmente piloti e team non hanno lavorato prettamente sulla prestazione assoluta.

Lo stesso Cerqui, con la prima delle tre 911 GT3 Cup di AB Racing, che affronta il round di casa, ha chiuso la giornata a 5 decimi dal leader, quarto nella lista tempi alle spalle del capoclassifica di campionato Simone Iaquinta (3°, ha girato con la stessa vettura del compagno di squadra Palazzo) e del rientrante Enrico Fulgenzi (2°), che alla prima con il suo team si è fermato a soli 13 millesimi dalla vetta, mettendo immediatamente in mostra un ritmo interessante a 11 mesi dall'ultima presenza in Carrera Cup Italia. Festante e Fulgenzi sono gli unici due driver in azione ad aver abbattuto il muro dell'1 e 34.

Dietro a Cerqui, su limiti similari, top-5 completata da Stefano Monaco, in evidenza tra i piloti di Dinamic Motorsport. A un decimo lo segue David Fumanelli con la 911 Gt3 Cup del team Q8 Hi Perform, che a sua ha preceduto di un altro decimo il rookie svedese Emil Skaras.

Un po' più staccati, in top-10 sono entrati Gianmarco Quaresmini, Giovanni Altoè e Lodovico Laurini, seguito dall'esordiente assoluto Benedetto Strignano, già capace di scendere sotto all'1 e 35, dal compagno di squadra Nicola Baldan e da Marzio Moretti.

Con il 14esimo tempo di giornata Piero Randazzo è stato il più veloce fra i piloti della Michelin Cup, “braccato” dal leader della categoria Luca Pastorelli, mentre lo statunitense Ray Calvin è più staccato ma comunque terzo alla prima presenza nella serie tricolore con l'Enrico Fulgenzi Racing. Da segnalare che al test non ha preso parte Bashar Mardini, primo inseguitore di Pastorelli in classifica.

Infine, di Stefano Bianconi il best lap di giornata tra i protagonisti della Silver Cup, la categoria delle 991 GT3 Cup gen.I nella quale ha iniziato positivamente l'esperienza nel monomarca tricolore il gentleman driver jesino Gianfranco Bronzini, mentre per problemi al cambio ha potuto girare soltanto nel finale di sessione l'equipaggio GDL Racing formato dal capoclassifica Max Montagnese e da Max Donzelli.

Domani (venerdì), le prove libere del quarto round della Carrera Cup Italia di disputano dalle 16.10 alle 17.10 in vista di prove e gara 1 di sabato.

