Carrera Cup Italia, Vallelunga: Strignano in pole dopo la penalty a Bertonelli

Pioggia di penalità nel post-gara 1 della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga. La più clamorosa è quella dei 25 secondi comminati a Diego Bertonelli per jump start (come Malucelli in gara e come anche Andrea Fontana nel post-gara).

Il pilota toscano perde così il terzo posto ottenuto al traguardo in favore di Alberto Cerqui, che dunque si prende il podio dietro a Gianmarco Quaresmini e a Giorgio Amati e 3 punti in più nella rincorsa all'attuale leader. Ma non solo: oltre a Giammarco Levorato che sale quarto e Keagan Masters quinto, Benny Strignano guadagna il sesto posto, il che porrà il giovane alfiere Villorba Corse in pole position domani in gara 2 (ore 12.00, diretta Sky Sport Arena e Cielo), con Masters al suo fianco.

Nella classifica definitiva, inoltre, Jorge Lorenzo è decimo e dunque alla sua prima top-10 nell'automobilismo e con il Team Q8 Hi Perform dopo la già ottima qualifica di stamattina (12°), anch'essa la sua migliore stagionale.

Ultima penalty per Stefano Monaco, che toccando da dietro Leo Caglioni lo aveva mandato in testacoda al Tornantino, causando il groviglio di auto nel quale Ale Giardelli ha avuto la peggio: per il pilota italo-svizzero 6 posizioni di penalità in più sulla griglia di domani (di fatto partirà ultimo visto che anche lui in quella circostanza è stato costretto al ritiro ai box).