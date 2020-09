Carrera Cup Italia, Vallelunga: Mardini torna leader in Michelin Cup

Al termine del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga la Michelin Cup ritrova il suo campione 2018, Bashar Mardini. Il gentleman driver canadese, come a Imola un mese fa, ha messo a segno una pesante doppietta in termini di punti nei confronti di Luca Pastorelli (Krypton Motorsport).

Ma il portacolori di Tsunami RT non si fida. E dello stesso "avvocato volante" modenese, per motivi anche... meteorologici, e perché sa bene quanto un titolo non è conquistato fin quando non è conquistato, anche se si è i favoriti. In questo senso il doppio "zero" in cui è incappato quest'anno a Misano e che ha momentaneamente favorito la mini-fuga di Pastorelli sembra essergli rimasto ben impresso nella mente.

Dopo il secondo podio di Vallelunga, in ogni caso, Mardini ha tutte le ragioni per esprimere soddisfazione aldilà della vittoria: "Vincere è ovviamente fantastico, ma il team ha fatto un lavoro eccezionale: la macchina era così buona e il passo era così buono... Sono stato più veloce questo weekend in gara che in qualifica negli ultimi due anni. Mi sentivo benissimo e ho guidato con grande facilità. In gara 2 ho provato anche a mettere pressione a Vukov. Mi sono davvero divertito e Vallelunga ha iniziato a piacermi! Naturalmente per il campionato una doppietta è il risultato perfetto. Sei vittorie in otto gare: devo solo evitare disastri come Misano".

Ecco, allora come ti avvicinerai ora al prossimo round del Mugello?

"Come tutti gli altri weekend. Quest'anno è complicato per via della situazione e quindi devo prenderla un weekend alla volta, non puoi mai sapere che cosa possa accadere. Ovviamente ottobre in Italia può anche avere un meteo incerto. Quindi ogni margine del momento dobbiamo prenderlo e ogni vittoria che possiamo ottenere dobbiamo portarla a casa. Perché Pastorelli è un pilota molto capace, è sempre lì e specialmente se piove so che lui è un mago sul bagnato! Conosco bene il suo valore sotto la pioggia..."