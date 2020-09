Carrera Cup Italia, Vallelunga: Fulgenzi comanda e Iaquinta si ferma nelle libere!

Enrico Fulgenzi si piazza subito a dettare il ritmo nelle prove libere che hanno inaugurato il quarto round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga. Il pilota jesino, al rientro nel monomarca tricolore con la novità del team che porta il suo nome, ha siglato con il tempo di 1'34"169 il miglior limite del venerdì, confermandosi nell'ottimo stato di forma annunciato e messo in mostra anche ieri con il secondo riscontro firmato nel test pre-gara.

Un po' di traffico in pista a parte, che con 27 vetture iscritte è anche prevedibile, la prove libere odierne sono state "pesanti" dal punto di vista dei colpi di scena. Addirittura il leader del campionato Simone Iaquinta ha dovuto fermarsi dopo solo un paio di giri buoni per una perdita d'olio, con immediato rientro alla tenda di Ghinzani Arco Motorsport per verifiche e soprattutto scoprirne la causa...

Fuoripista invece per un altro grande protagonista dell'assoluta, Stefano Monaco, con (lievi) danni riportati nella zona della posteriore sinistra. Il giovane pilota italo-svizzero è finito nella ghiaia al Curvone dopo una ventina di minuti causando una bandiera rossa che ha bloccato il turno per circa un quarto d'ora, oltre a costringerlo al box di Dinamic Motorsport. Riparato il tutto, il team campione in carica lo ha rimesso velocemente in pista nei minuti finali. Finali ma sufficienti a Monaco per rientrare nella top-5 di giornata a un secondo dal leader.

Tra Fulgenzi e Monaco, si sono piazzati secondo Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT), l'immediato inseguitore di iaquinta ha concluso a un solo decimo dal best lap, terzo David Fumanelli, altro driver di vertice con la 911 GT3 Cup del team Q8 Hi Perform rimasto a mezzo secondo, e quarto Aldo Festante, che con Ombra Racing si è confermato tra i migliori dopo il giro più veloce nei test, ma stavolta con pneumatici usati.

Sesto tempo a un secondo per Alberto Cerqui con la prima 911 GT3 Cup di AB Racing, poleman lo scorso anno e al lavoro soprattutto sul passo gara, mentre l'esordiente compagno di squadra Benny Strignano ha concluso con il 12esimo tempo la sua prima free practice nel lotto a 1"7.

Alle spalle di Cerqui, settimo tempo per Nicola Baldan (Dinamic Motorsport), seguito da un pacchetto di mischia dai tempi similari che comprende 4 under dello Scholarship programme: Emil Skaras, Lodovico laurini, Leonardo Caglioni (che ha completato la top-10) e Marzio Moretti (Bonaldi Motorsport), il quale a Vallelunga vantava soltanto un test in Formula 4.

Sorprende nella Michelin Cup il miglior riscontro, come nei test, di Piero Randazzo, a suo agio con la 911 GT3 Cup di AB Racing, anche se Bashar Mardini (Tsunami RT) si è immediatamente avvicinato nonostante il gentleman driver canadese quei test li abbia saltati. In agguato anche il capoclassifica Luca Pastorelli (Krypton Motorsport) davanti a Walter Palazzo (Ghinzani Arco Motorsport), l'esordiente statunitense Ray Calvion (EF Racing) e Stefano Bianconi, al top in Silver Cup: in qualifica se ne vedranno delle belle.

Domani (sabato) è infatti attesa grande bagarre in qualifiche storicamente molto ravvicinate a Vallelunga e che sono in programma dalle 10.10 alle 10.45. Nel pomeriggio la partenza di gara 1 è prevista alle 16.00: live streaming su www.carreracupitalia.it e leggera differita tv alle 17.15 su Sky Sport Collection (canale 205 di Sky).

