Carrera Cup Italia | Vallelunga, Levorato nel festival delle prime volte

Pomeriggio a "tutto giovani" quello che con gara 2 ha concluso il quarto round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga. Per la soddisfazione dello Scholarship Programme di Porsche Italia, che ha visto tre alfieri su tre a podio. In un vero e proprio festival di prime volte.

A iniziare da Giammarco Levorato, che con uno scatto bruciante al via e poi al giro più veloce ha vinto la sua prima corsa nella Carrera Cup Italia, un anno e mezzo dopo il suo esordio, sempre in casa Tsunami RT.

Per Benny Strignano, secondo dietro al 19enne padovano, è invece il secondo podio dopo quello di Monza a ottobre 2021, ma si tratta del primo podio stagionale per Villorba Corse, al quale la compagine del Centro Porsche Treviso diretta da Raimondo Amadio teneva particolarmente, visto che proprio sul talento pugliese ha scommesso tanto fin dall'esordio.

Altra prima volta è quella del 22enne sudafricano Keagan Masters, che da terzo fa il suo bel battesimo sul podio del monomarca tricolore, nel quale, da rookie, continua a rivelarsi come la sorpresa della stagione togliendosi anche la soddisfazione di regalare ad AB Racing, ovvero al team di casa a Vallelunga, il primo "champagne" stagionale fra i Pro.

Tornando a Levorato, che insieme a Gianmarco Quaresmini (omonimo ed ex compagno di squadra) è l'uomo copertina del weekend, la vittoria in gara 2, che dà seguito al terzo posto ottenuto a inizio stagione a Imola, è stata definita "emozionante come tutte le prime vittorie", ma, Giammarco, hai fatto un nuovo step dopo quel podio a Imola: ora qual è il prossimo?

"Sì, ora lo step l'abbiamo fatto. il prossimo è continuare a fare questi punti, a fare queste vittorie cercando di risalire un po' in campionato dopo che le ultime prove non erano state perfette, un po' di sfortuna qua e là... Ora il cerchio forse si è chiuso e quindi è tempo di spingere".

Ma al titolo ci credi ancora quest'anno?

"Più che al titolo io credo nel migliorare me stesso, poi se arriva sarebbe molto apprezzato, però l'importante è migliorarsi."

Con il team Tsunami oggi avete ben pianificato di montare le Michelin "jolly"...

"Abbiamo deciso di utilizzare gomma nuova ugualmente anche se non partivamo dalla prima fila, ma in P3. Eravamo consapevoli delle nostre capacità e infatti dopo la partenza la gomma nuova si è fatta sentire, ho martellato tanto ed è andata bene."

Una scelta non scontata dunque dalla P3: l'hai presa tu?

"Insieme all'ingegnere abbiamo deciso che sarebbe stata la soluzione migliore anche da lì. E infatti si è rivelata una combinazione perfetta."

Psicologicamente, con la prima vittoria la forza mentale ora cambia o è qualcosa che già hai provato a Imola con il primo podio?

"Io ho sempre la stessa predisposizione mentale, diciamo. Poi quando capitano le sfortune non ci si può far niente. Però quando le cose vanno bene viene fuori ciò che è venuto fuori oggi, quindi guidare con tranquillità e comunque spingere."

Da fuori però si vede che voi ragazzi crescete: lo percepite pure voi?

"Sì. Da inizio stagione ho sentito di essere cresciuto molto rispetto all'anno scorso. Poi grazie anche allo Scholarship Programme e ai nostri coach diciamo che è facile crescere, aiutano molto. Gara dopo gara l'esperienza la metti sulle tue spalle e riesci a migliorarti."