Carrera Cup Italia, Vallelunga: Iaquinta resta in corsa

Sospiro di sollievo per Simone Iaquinta e il team Ghinzani Arco Motorsport. Dietro allo stop forzato del campione in carica nelle libere odierne del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga c'era soltanto un paraolio difettoso.

Proprio a causa della perdita d'olio (ma anche con fumo visibile in uscita dal retrotreno), l'attuale capoclassifica del monomarca tricolore era tornato sotto alla tenda della compagine bergamasca dopo aver percorso appena due giri lanciati nella sessione del venerdì, di fatto perdendola per intero (14esimo nella lista tempi a oltre 2 secondi da Fulgenzi).

Verificata la causa dell'inconveniente, il team si è messo immediatamente al lavoro e Iaquinta potrà regolarmente schierarsi al via delle qualifiche sabato, senza dover stravolgere i piani del weekend. E il campione 2019 non sembra affatto scalfito dall'accaduto: "Non ho la certezza assoluta, ma grazie al test pre-gara svolto ieri credo che il fatto di aver saltato le libere non peserà..."