Carrera Cup Italia | Vallelunga, Quaresmini esulta in gara 1

Tra i "botti", le safety car e la bandiera rossa finale, Gianmarco Quaresmini resta la certezza di gara 1 del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga. Un successo netto e dalla pole position quello del campione 2018, mai realmente in discussione, neppure dopo che Matteo Malucelli lo ha superato dalla terza piazza al via ma soltanto per un'eccessiva partenza anticipata (davvero non può essere definita "jump start"), per la quale poi il driver romagnolo è stato punito con un drive through.

Il secondo successo stagionale fa volare Quaresmini sempre più in vetta al campionato con la 911 GT3 Cup di Ombra Racing, mentre cercano di tenere il passo un pimpante Giorgio Amati, secondo con Ghinzani Arco Motorsport dopo essere scattato dalla prima fila, e Diego Bertonelli, che ha completato il podio dopo aver recuperato dalla sesta casella del via superando nelle prime fasi Alberto Cerqui (Ghinzani Arco Motorsport), quarto al traguardo, e successivamente Giammarco Levorato, tornato in top-5 con Tsunami RT e ora atteso in prima fila allo start di gara 2 di domani.

In pole position, grazie al sesto posto di oggi, domenica si accomoderà invece Keagan Masters con la 911 GT3 Cup del team romano AB Racing, che gioca in casa e che fa festa anche per il primo centro stagionale, come lo scorso anno, colto in Michelin Cup da Francesco Maria Fenici sul circuito casalingo.

E da qui può iniziare il conto delle caution. Dopo la prima safety car impiegata al giro 2 per recuperare la vettura di Alfdo Festante, autore di un fuoripista contro le barriere, al giro 5 la seconda safety car è stata impiegata dopo un contatto da dietro di Stefano Monaco su Leo Caglioni (poi autore del giro più veloce in 1'35"230) al Tornantino, dove si è formato un ingorgo e la necessità di recuperare la vettura danneggiata di uno sfortunatissimo Ale Giardelli, che sopraggiungeva.

Così come sopraggiungeva il poleman di Michelin Cup Alberto De Amicis. In quel momento in testa alla categoria, il driver di Guidonia è finito in testacoda proprio per evitare il groviglio di auto formatosi davanti a lui. Il pilota di Ebimotors ha così perso posizioni concludendo solo sesto di categoria.

Ad avvantaggiarsi della situazione è stato proprio Fenici, bravo a evitare guai e a balzare in vetta superando anche Marco Cassarà, che con Raptor Engineering ha comunque guadagnato i punti e il podio del secondo posto preziosi per balzare in vetta alla graduatoria generale di Michelin Cup, mentre il "deb" tedesco Alexander Schwarzer (BeDriver) ha concluso terzo davanti ad Alex De Giacomi (Tsunami RT) e a Paolo Gnemmi (Ebimotors).

Dopo il restart, la gara ha vissuto alcuni sussulti a centro gruppo, in particolare con Benny Strignano (Villorba Corse), settimo al traguardo, Enrico Fulgenzi, ottavo, Andrea Fontana (Bonaldi Motorsport), Jorge Lorenzo, 12esimo al traguardo con il Team Q8 Hi Perform ma spesso in lotta in piena top-10, e Malucelli, che nel frattempo recuperava dopo il drive through impostogli nei primi giri.

Proprio nelle concitate battute finali, lo stesso Malucelli e Fontana sono venuti a contatto, con il primo (pomeriggio da dimenticare in fretta per lui) proiettato duramente contro le barriere (per fortuna senza particolari conseguenze per il pilota).

Immediata l'esposizione della bandiera rossa a terminare anzitempo la gara. A quel punto la classifica è stata riaggiornata al giro precedente e lo stesso Fontana si è ritrovato nono davanti a Lodovico Laurini, che ha completato la top-10 per Dinamic Motorsport.

In Silver Cup, tra le "991 GT3 Cup gen.II", vittoria e allungo per Davide Scannicchio (ZRS Motorsport), che ha regolato sul traguardo il rientrante Max Montagnese (Raptor Engineering) e lo sfidante per il titolo Paolo Venerosi (Ebimotors).

Domani (domenica) gara 2 completa l'emozionante weekend romano del monomarca tricolore alle 12.00 in diretta tv in chiaro su Cielo (26 digitale terrestre) e via satellite su Sky Sport Arena (Sky 204). A disposizione anche il live streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it.