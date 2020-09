Carrera Cup Italia, Vallelunga: e ora Festante punta alla "strategia-Hamilton"!

Avrà un bel da fare in gara 1 della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga oggi pomeriggio Aldo Festante: autore della sua prima pole nella serie tricolore, il 22enne pilota di Capua scatterà davanti a tutti dovendo tenere a bada chi lotta per il titolo come Gianmarco Quaresmini (2°) e David Fumanelli (4°) e chi, da compagno di squadra, ha fatto bene (quasi) quanto lui cogliendo nelle qualifiche il terzo tempo, ovvero Emil Skaras, che ha completato una mattinata speciale per il team Ombra.

E Festante è il personaggio di giornata. Almeno finora. Quarto poleman diverso nei primi quattro appuntamenti 2020 e primo tra i ragazzi dello Scholarship Programme a prendersi una pole position in stagione. L'ultimo a riuscirci, ma da pilota comunque già ben navigato, era stato Patrick Kujala a Misano nell'ottobre 2019.

Quasi un anno dopo, quindi. Ed è con merito raggiante (scrivere "festante" sarebbe un banale gioco di parole, anche se il senso è proprio quello...) il portacolori di Ombra Racing, che però sa anche non prendersi troppo sul serio e inizia il commento post-qualifiche con una battuta: "Sono il quarto incomodo!".

Poi si concentra:

"Ora però tra i primissimi dobbiamo rimanere. Abbiamo lavorato tanto finora per arrivare dove siamo, adesso bisogna essere sempre più 'comodi' in quella posizione".

Qual è stato il "gancio" che ti ha permesso questo salto di qualità qui a Vallelunga?

"Oltre a piacermi la pista, abbiamo svolto dei test anche la settimana scorsa, il team ha lavorato tanto durante tutte le gare che abbiamo fatto, dal GT Cup alla gara di Porsche Supercup, dove non ero presente ma Ombra appunto sì. Io ho imparato, il team ha imparato e ora abbiamo messo insieme tutto ciò che abbiamo appreso per raggiungere i risultati desiderati".

Ora la tattica per gara 1 sembra un po' scontata, visto che proprio ieri rimarcavi il fatto che finora non avete utilizzato pneumatici jolly...

"Dobbiamo scappare via. La tattica è scappare via. L'abbiamo già fatto due volte nel GT Cup e dobbiamo ripeterci. Sarà un po' la 'strategia-Hamilton'. Vediamo se ci riusciamo".

Ora non possiamo sapere se in stagione ci sarà un'altra occasione del genere: indipendentemente da come andrà a finire in gara, come ti vedi dopo questo weekend che parte con una pole position e quindi da numero 1?

"Dovremo massimizzare il potenziale in tutte le gare, proprio come fatto stamattina. Finora abbiamo sempre avuto un po' di amaro in bocca. Nel senso: sì, siamo sesti, siamo quinti ma avremmo potuto essere più avanti. Se riusciamo a massimizzare quello che abbiamo io sono contento indipendentemente dalla posizione."

E forse avresti potuto essere davanti già a Imola...

"Sicuramente. E' stato un errore mio, di inesperienza, derivato dal fatto che a Imola non avevo mai guidato una GT e ho voluto strafare. Volevo usare di più di quanto effettivamente avessi e mi sono penalizzato da solo."