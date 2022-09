Carrera Cup Italia | Vallelunga, e ora è corsa a tre!

Con i giovani che continuano a crescere mentre qualche driver esperto vive un weekend complicato (Bertonelli) oppure difficilissimo (Malucelli), Vallelunga decreta una corsa a tre per il titolo della Porsche Carrera Cup Italia. E i tre sono ovviamente i protagonisti del podio di ieri in gara 1, dove Quaresmini ha preceduto Amati e Cerqui.

A meno di cataclismi, in ottobre fra Monza e Mugello saranno loro a giocarsela. Certamente il passo e la forza mentale mostrati anche al Mugello, più ancora che i punti di vantaggio, pongono il campione 2018 nello scomodissimo ruolo di favorito, anche se con l'imprevisto occorsogli in gara 2 qualcosa sia Cerqui sia Amati gli hanno rosicchiato, ritrovandosi a meno 33 dal leader al comando.

La coppia di Ghinzani Arco Motorsport resta quindi in agguato e in gara 2 non ha probabilmente affondato il colpo su Strignano e Masters che si stavano giocando il secondo posto cercando proprio di gestire la corsa in attesa degli eventi sapendo che Quaresmini era precipitato a centro gruppo.

Insomma, è già stata piena lotta a tre fin da oggi pomeriggio, in realtà. Vedremo se qualcun altro sarà in grado di inserirsi, ma certamente avrà bisogno di qualche episodio e colpo di scena favorevole. Di un po' di fortuna, insomma, quella che è mancata a Leo Caglioni proprio durante il fine settimana capitolino, pesantemente condizionato dagli episodi per il giovane talento di Ombra Racing.

Proprio l'assenza di Caglioni nelle parti alte delle due gare è costata al team bergamasco la vetta della classifica a squadre. Non è bastato lo show apparecchiato da Quaresmini al sabato, i rivali di Ghinzani Arco Motorsport hanno sfruttato al meglio gara 2 per balzare davanti.

Così si approderà a Monza il 7-9 ottobre con due interessanti battaglie incrociate nelle due classifiche, con Ombra e Quaresmini leader fra i Piloti e Ghinzani Arco con Cerqui e Amati fra i Team (9 i punti di vantaggio).

E le sfide entreranno nel vivo anche in Michelin Cup, dove Marco Cassarà ripartirà da leader dopo aver superato Alberto De Amicis, che non resterà a guadare dopo qualche sfortuna di troppo, così come Alex De Giacomi, e in Silver Cup, dove ora Davide Scannicchio è il favorito d'obbligo. Nonostante gli scongiuri...

Le classifiche

Assoluta: 1. Quaresmini 161 punti; 2. Amati e Cerqui 128; 4. Levorato 104; 5. Bertonelli 90; 6. Caglioni, Laurini e Masters 87; 9. Malucelli 78; 10. Fulgenzi 74.

Michelin Cup: 1. Cassarà 86; 2. De Amicis 71; 3. De Giacomi 68; 4. Gnemmi 48; 5. Fenici 45.

Silver Cup: 1. Scannicchio 63; 2. Venerosi 49; 3. Donzelli 40; 4. Rovida e Peroni 37.

Team: 1. Ghinzani Arco Motorsport 253; 2. Ombra Racing 245; 3. Dinamic Motorsport 120; 4, Tsunami RT 108; 5. AB Racing 94.