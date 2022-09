Carrera Cup Italia | Vallelunga, Bertonelli in volata nelle libere

Proprio al tramonto delle prove libere Diego Bertonelli è il pilota in copertina nel venerdì della Porsche Carrera Cup Italia, che a Vallelunga ha acceso i motori per un quarto round che solo a guardare i distacchi odierni già si annuncia entusiasmante, oltre che cruciale nelle rincorse ai titoli. Con tanto di sorprese.

Non lo è certamente Bertonelli, che ai vertici è stabilmente in lotta e oggi è stato il più veloce in 1'35"638. Un crono quello del portacolori toscano del team BeDriver arrivato proprio all'ultimo giro di una sessione che a parte una "veloce" full course yellow nella prima parte ha vissuto il festival di bandiere rosse nel finale per noie tecniche: dapprima a 26 minuti dalla fine per un problema occorso ad Alberto De Amicis alla curva 11, quindi a 10' dal termine per un problema a Marco Galassi alla prima curva.

L'episodio ha permesso di concedere 2 minuti supplementari per girare in pista, che quasi tutti i protagonisti hanno deciso di utilizzare, creando un po' di traffico finale, che però non ha impedito a Bertonelli e anche a Strignano, autore di un convincente terzo riscontro, di migliorare proprio sul filo di lana.

Il giovane pugliese portacolori di Villorba Corse ha concluso a un decimo dal rivale di Forte dei Marmi, mentre fra di loro ha concluso la giornata con il secondo miglior crono Matteo Malucelli, a soli 41 millesimi da Bertonelli e costantemente in cima alla lista tempi.

Così come Strignano, segnali incoraggianti nel finale sono arrivati da Aldo Festante. Il driver di Raptor Engineering è in scia al pugliese precedendo da par suo il campione in carica Alberto Cerqui e l'altro alfiere Ghinzani Arco Motorsport Giorgio Amati, rispettivamente quinto e sesto a soli 3 decimi.

Ma i distacchi sono risicati anche a seguire e il resto della top-10 se l'è giocata interamente a soli 4 decimi dal migliore: Giammarco Levorato è settimo con la 911 GT3 Cup di Tsunami RT seguito dall'ex compagno di squadra e attuale leader della classifica generale Gianmarco Quaresmini (Ombra Racing), mentre Keagan Masters (AB Racing) ed Enrico Fulgenzi (EF Racing) completano i dieci più veloci, dai quali oggi sono rimasti fuori Leo Caglioni (Ombra Racing) e Lodovico Laurini (Dinamic Motorsport), ovvero due dei tre protagonisti dell'ultimo podio in gara visto al Mugello due mesi fa.

In Michelin Cup la sorpresa è Alexander Schwarzer, anche se in realtà non del tutto impronosticabile visti i buon i riscontri che il driver tedesco di BeDriver ottiene in genere nel monomarca svizzero. Schwarzer ha concluso a un solo secondo da Bertonelli, così come ha fatto tra i Pro il campione MotoGP Jorge Lorenzo, in bella progressione con la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform.

Tornando ai "Michelin", secondo e terzo riscontro per i piloti di casa De micis (che con Ebimotors è anche in testa alla classifica) e Francesco Maria Fenici, convincente terzo con AB Racing davanti agli attesi Alex De Giacomi (Tsunami RT) e Marco Cassarà (Raptor Engineering), pronti all'attacco su De Amicis per il titolo.

In Silver Cup, anticipo di supersfida per il titoloRfra Davide Scannicchio, autore del miglior tempo per ZRS Motorsport, e Paolo Venerosi, in agguato a soli 3 decimi dal capoclassifica veneto. Rientrante nella categoria delle "991 GT3 Cup gen.II" era Max Montagnese, per la prima volta con Raptor Engineering e autore di un promettente terzo tempo.

Archiviato il venerdì in pista, sabato si torna in azione stavolta per i punti cruciali del campionato. Qualifiche a partire dalle 9.45 (la pole position assegnerà i primi 3 punti del weekend) e gara 1 al via alle 16.30 (diretta tv Sky Sport Arena e live streaming www.carreracupitalia.it).

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Diego Bertonelli BeDriver 1’35”638 02. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"041 03. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"131 04. Aldo Festante Raptor Engineering +0"184 05. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport +0"328 06. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport +0"376 07. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"408 08. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +0"429 09. Keagan Masters AB Racing +0"438 10. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"454 11. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"680 12. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +0"742 13. Kajus Siksnelis Dinamic Motorsport +0"809 14. Alessandro Giardelli Ebimotors +0"895 15. Alexander Schwarzer BeDriver +1"005 16. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi perform +1"016 17. Alberto De Amicis Ebimotors +1”085 18. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport +1"205 19. Risto Vukov GDL Racing +1"236 20. Francesco Massimo De Luca Ebimotors +1"615 21. Francesco Maria Fenici AB Racing +1"857 22. Alex De Giacomi Tsunami RT +1"867 23. Marco Cassarà Raptor Engineering +1"984 24. Stefano Monaco Dinamic Motorsport +2"249 25. Piero Randazzo Ombra Racing +2"484 26. Paolo Gnemmi Ebimotors +2"997 27. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +3"118 28. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +3"348 29. Johannes Zelger Tsunami RT +3"949 30. Max Montagnese Raptor Engineering +4"323 31. Luigi Peroni Ebimotors +4"430 32. Marco Galassi Team Malucelli +4"451 33. Carlo Scarpellini Racevent +5"056 34. Shintaro Akatsu EF Racing +5"155 35. Marco Parisini Team Malucelli +6"966