Carrera Cup Italia | Vallelunga, Cerqui nel test dopo la tempesta

Ci sono tutti i migliori della classifica di campionato, con Alberto Cerqui autore del miglior crono, nelle prime posizione della classifica del test pre-gara della Porsche Carrera Cup Italia disputato oggi pomeriggio sull’Autodromo di Vallelunga alla vigilia di un cruciale quarto round stagionale in programma da domani a domenica.

I protagonisti del monomarca tricolore si sono ritrovati tutti insieme dopo due mesi di pausa estiva in un clima che di estivo ha avuto poco, almeno fino alla mattinata di oggi (molto meglio durante il test, con pista asciutta per 2 ore e mezza sulle 4 a disposizione, poi scroscio di 5 minuti e per alcuni un po' di prove sul bagnato).

Una violenta tempesta la scorsa notte ha causato non pochi disagi nel paddock delle 911 GT3 Cup. Pioggia battente ma soprattutto gran vento hanno divelto le strutture e i tendoni di diverse squadre, alcuni danneggiandoli irreparabilmente (noleggiati dei gazebo per rimediare) e a prima vista facendo temere anche qualche problema alle auto (per fortuna tutto si sarebbe risolto bene e tutti hanno potuto disputare il test).

Parzialmente coinvolta anche la tenda dove si svolgono le operazioni della stessa Carrera Cup Italia, mentre anche sulle strade provinciali che portano in zona circuito sono stati segnalati danni, compreso qualche albero caduto che aveva costretto alla chiusura al traffico. L’autodromo ha informato di una nuova allerta con possibili piogge abbondanti, anche se la discriminante maggiore resta l’intensità di vento e folate, più che l’acqua in sé.

Tornando al test odierno, al quale hanno preso parte 34 piloti dei 35 attesi poi anche in gara, Cerqui ha concluso in cima alla lista tempi con il crono di 1'35"268. Il portacolori del team Ghinzani Arco ha preceduto di un decimo un brillante Stefano Monaco (Dinamic Motorsport) e di 3 decimi Matteo Malucelli, sempre impegnato con la vettura del team di famiglia.

Quasi identico tempo per i due giovani protagonisti che hanno completato la top-5: Leo Caglioni (Ombra Racing) e Giorgio Amati (Ghinzani Arco Motorsport), a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra. Tutti a 6 decimi seguono Aldo Festante (Raptor Engineering; tuttora il driver campano è il detentore del record delle "Cup" a Vallelunga), Diego Bertonelli (BeDriver), il capoclassifica Gianmarco Quaresmini (Ombra Racing) e Andrea Fontana (Bonaldi Motorsport).

Buona la progressione nei tempi per Giammarco Levorato (Tsunami RT), che, entrambi a 7 decimi dal leader, ha preceduto Enrico Fulgenzi (EF Racing), sempre molto atteso a Vallelunga. Positive risposte sono arrivate anche da Benny Strignano e Villorba Corse, a 8 decimi da Cerqui con il miglior primo intermedio, mentre ha contenuto il distacco entro il secondo Jorge Lorenzo, il plurititolato MotoGP che con la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform è stato autore di un'ottima sessione, non azzardando di uscire con pneumatici da bagnato nella seconda parte (così come molto altri).

il pilota che ha girato più di tutti dopo lo scroscio di pioggia è un esordiente, Keagan Masters. Il 22enne sudafricano di AB Racing, team che gioca in casa, sull'asciutto è stato autore della 14esima prestazione con un secondo di distacco.

Saltando ai protagonisti della Michelin Cup, anche qui è un campione in carica a guidare il gruppo: Marco Cassarà con il 18esimo crono assoluto. Il pilota romano del team Raptor Engineering ha preceduto di 3 decimi in categoria Piero Randazzo (Ombra Racing), di 4 decimi l'attuale capoclassifica Alberto De Amicis (Ebimotors) e di 1"1 un altro driver molto atteso nella prova di casa, Francesco Maria Fenici (AB Racing), che a sua volta ha preceduto il rientrante Alex De Giacomi (Tsunami RT).

L'unico assente del test che sarà regolarmente in pista da domani è stato il campione della Silver Cup Max Montagnese, al rientro con Raptor Engineering. Proprio nella categoria delle "991 GT3 Cup gen.II" miglior riscontro per l'attuale leader Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) di 4 decimi più veloce del contendente al titolo Paolo Venerosi (Ebimotors).

I tempi del test pre-Vallelunga

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport 1’35”268 02. Stefano Monaco Dinamic Motorsport +0"140 03. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"389 04. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"489 05. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport +0"498 06. Aldo Festante Raptor Engineering +0"619 07. Diego Bertonelli BeDriver +0"633 08. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +0"644 09. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport +0"680 10. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"708 11. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"754 12. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"888 13. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi perform +0"986 14. Keagan Masters AB Racing +1"036 15. Risto Vukov GDL Racing +1"157 16. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +1"273 17. Kajus Siksnelis Dinamic Motorsport +1"399 18. Marco Cassarà Raptor Engineering +1"405 19. Alessandro Giardelli Ebimotors +1"654 20. Piero Randazzo Ombra Racing +1"712 21. Alberto De Amicis Ebimotors +1"802 22. Francesco Massimo De Luca Ebimotors +2"460 23. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"543 24. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"721 25. Paolo Gnemmi Ebimotors +3"021 26. Marco Galassi Team Malucelli +3"399 27. Alexander Schwarzer BeDriver +3"567 28. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +3"632 29. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +4"030 30. Johannes Zelger Tsunami RT +4"658 31. Carlo Scarpellini Racevent +5"625 32. Shintaro Akatsu EF Racing +6"477 33. Luigi Peroni Ebimotors +7"775 34. Marco Parisini Team Malucelli +10"621