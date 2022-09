Carrera Cup Italia | Vallelunga, Cerqui "avvisa" Quaresmini

Il quarto round della Porsche Carrera Cup Italia è sulla rampa di lancio a Vallelunga. Dopo i test di ieri il monomarca tricolore riprende la stagione con tante attese in un appuntamento spesso e volentieri spartiacque della stagione.

Sono pronte e al momnto sottoposte alle operazioni di verifica tecnica le 35 911 GT3 Cup iscritte al via, con Max Montagnese, assente ieri nei test, che si aggiunge al "gruppone". Proprio ieri il più veloce è stato Alberto Cerqui. Il campione in carica, in stagione autore di tre podi e attualmente secondo in campionato con 91 punti a meno 31 da Gianmarco Quaresmini, ha potuto lavorare sui dati che già aveva raccolto sul circuito romano prima dell'inizio della stagione, in occasione di un'altra sessione, affinando il feeling alla guida e la performance del pacchetto gestito dal team Ghinzani Arco.

Per il driver bresciano proprio la sfida in primis al concittadino campione a sua volta nel 2018 sarà il principale target del weekend, naturalmente senza sottovalutare gli altri pretendenti all'alloro 2022. E forse per Cerqui proprio Vallelunga, pista dove è sempre andato forte e ha già vinto (anche quando correva in Carrera Cup "una tantum" negli anni della Supercup), è lo scenario ideale per provare l'attacco al vertice.

"Riparto da Vallelunga carico di motivazione dopo una prima metà di stagione sicuramente positiva - ha commentato -. Il livello qui è altissimo, quindi lavorare sui dettagli sarà ancora una volta fondamentale. Il test di ieri ci ha restituito informazioni preziose e un ottimo feeling al volante della Porsche, tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro quindi non posso che essere carico per il weekend. Nell'ultima parte delle tre ore ha iniziato anche a piovere, quindi abbiamo finito sotto l'acqua, ma siamo partiti con il piede giusto. Devo recuperare punti, il focus sarà quello di stare più avanti possibile cercando di sfruttare ogni occasione. Vallelunga è una pista che mi piace, ho raccolto delle soddisfazioni qui nel corso della mia carriera e questo mi permette di guardare alle gare con determinazione e fiducia".

Allora non resta che attendere il primo semaforo verde del weekend, che scatta oggi nel primo pomeriggio a decretare il via degli 80 minuti di prove libere a disposizione di piloti e team