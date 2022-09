Carrera Cup Italia | Vallelunga, Bertonelli: "Sarei deluso non facessi la pole!"

E' sorridente e si sbilancia Diego Bertonelli dopo il primo tempo ottenuto ieri nelle libere del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Vallleunga. Il portacolori BeDriver stamattina in qualifica sarà in lotta con tutti i principali protagonisti del monomarca tricolore, con anche Malucelli apparso in palla fin dai test di giovedì. E poi soprattutto Cerqui, Quaresmini, Amati e via andando.

L'unico che potrà contendere la pole position a livello di tempo sul giro ma non sulla griglia di partenza è invece Leo Caglioni. Aldilà di quanto visto in pista ieri, è questa la notizia principale del post-libere, perché il giovane alfiere di Ombra Racing è stato penalizzato di dieci posizioni dopo che ieri ha montato uno pneumatico non registrato.

Tornando a Bertonelli, è davvero fiducioso in vista della qualifica per gara 1 il driver toscano. Forse come mai prima: "E' andata benino nelle libere - ha detto commentando la sessione -, a un certo punto siamo tornati al box per controllare una vibrazione ma ok e siamo lì davanti, anche sul passo gara. Sarà una qualifica molto serrata oggi, però mi potrei aspettare una pole position. Diciamo che per quanto visto venerdì sarei deluso se non la facessi...".