Carrera Cup Italia | Un uomo solo al comando a Imola

Mercoledì, nei test pre-gara del primo round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola, lui diceva che non gli sembrava vero. Venerdì nelle libere lui diceva che sembrava un po’ più vero. Sabato mattina in qualifica lui diceva che era vero. Sabato pomeriggio in gara 1 lui diceva che era proprio vero, anche se “fatico un po’ a crederci”.

Passo dopo passo e con un sabato da stropicciarsi gli occhi con anche il giro più veloce in gara, Diego Bertonelli si è preso tutto in questo inizio di stagione della serie di Porsche Italia, arrivata al tetto record di 37 partecipanti iscritti all’intera stagione.

Naturalmente non si può già definire un uomo in fuga, ma senza dubbio un uomo solo al comando sì. L’alfiere BeDriver, a volte un po’ bollato, ingiustamente vista anche la sua giovane età (24 anni), come “eterno secondo” (due volte pure in Carrera Cup tra 2018 e 2019), ha trovato un feeling immediato con la nuova 911 GT3 Cup e grazie anche a un talento che lo ha sempre fatto lottare ai vertici è ora primo senza se e senza ma.

Con il suo modo di fare pacato, ma gli occhi che comunque brillavano, il pilota di Forte dei Marmi l’ha messa giù così dopo il primo, trionfale sabato della stagione: “Sono tornato con un team nuovo dopo un anno e mezzo e siamo andati aldilà delle aspettative. Voglio dire: non possiamo far meglio di così. Primo tempo nei test, nelle libere, in qualifica, poi questa vittoria... fatico un po’ a crederci, un bel rientro! BeDriver ha fatto un lavoro eccezionale e questa opportunità la devo a loro. Vediamo ora che cosa succederà in gara 2, ma ieri sono andato a letto molto contento!”.

Al risveglio, e vale per tutti, c’è già pronta una gara 2 che con Enrico Fulgenzi e Giorgio Amati in prima fila potrebbe riservare sorprese e magari rimescolare anche un po’ le carte come una griglia invertita non di rado riesce a fare. Ci sarà poi qualcuno, come soprattutto Matteo Malucelli, Ale Giardelli e Giammarco Quaresmini, che vorrà recuperare subito terreno da più indietro.

E una sorpresa, un po’ inattesa ormai dopo le tante bizze dei giorni scorsi, potrebbe addirittura essere il meteo, che da ieri sera è tornato a destare qualche preoccupazione nel paddock del monomarca tricolore, con pioggia, o magari solo pioviggine, non del tutto esclusa prima o durante la corsa, in programma alle 12.30 con diretta tv in chiaro su Cielo e satellitare su Sky Sport Arena, oltre che in live streaming su www.carreracupitalia.it.

Le classifiche dopo gara 1 a Imola

Assoluta: 1. Bertonelli 34 punti; 2. Cerqui 24; 3. Caglioni 21; 4. Levorato 18; 5. Amati 15; 6. Fulgenzi 12.

Michelin Cup: 1. De Giacomi 15 punti; 2. Pastorelli 12; 3. Cassarà 10; 4. Galassi 8; 5. Gnemmi 6.

Silver Cup: 1. Venerosi 11 punti; 2. Scannicchio 8; 3. Rovida 6; 4. Peroni 4; 5. Donzelli 2

Team: 1. Ghinzani Arco Motorsport 39 punti; 2. BeDriver 30; 3. Ombra Racing 28; 4. Tsunami RT 18; 5. EF Racing 12.