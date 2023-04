Carrera Cup Italia | Test al via a Monza con 31 auto e 28 piloti

E’ arrivato puntuale come puntuali sono le tante novità presenti il giorno dei test pre-stagionali della Porsche Carrera Cup Italia, che come lo scorso anno per la prima “sgambata” collettiva si è data appuntamento a Monza.

Il 2023 del monomarca tricolore conferma la 911 GT3 Cup modello 992 introdotta dodici mesi fa e a giudicare dalla prima entrylist della stagione anche numeri elevati, con ben 31 vetture e 28 piloti presenti oggi all’Autodromo Nazionale e diversi volti in più attesi alla guida nella prima tappa di campionato il 5-7 maggio a Misano.

Il semaforo verde della sessione mattutina si è illuminato da pochi minuti, inaugurando il lavoro dei 14 team presenti ai box di Monza. Fra questi si notano i colori sgargianti del Team Q8 Hi Perform e quindi del 5 volte Campione del Mondo delle due ruote e testimonial del main partner della serie Jorge Lorenzo, impegnato nella sua seconda stagione nell’automobilismo di nuovo in Carrera Cup Italia (e anche più avanti in Supercup).

L’auto numero 8 sarà di nuovo seguita tecnicamente da Ghinzani Arco Motorsport, che da Monza ritrova anche quel Simone Iaquinta con il quale per due volte si è aggiudicato il titolo (2019 e 2020), oltre a Livio Selva, altra vecchia conoscenza al rientro nella serie tra i piloti “bronze” della Michelin Cup.

Il team campione in carica è Ombra Racing, che riparte nei test con due delle tre vetture attese in campionato: assente il giovane cinese Kang Ling, oggi prenderanno “le misure” il rookie Pietro Armanni e il confermato Leonardo Caglioni nelle vesti di pilota di punta dopo i risultati conseguiti in crescendo dal giovane bergamasco nelle annate precedenti: “Dopo le formative esperienze a livello internazionale con la Porsche Supercup - spiega Caglioni -, quest’anno la mia stagione è orientata prevalentemente alla Carrera Cup Italia mettendo massima concentrazione e impegno in un anno tutto da giocare. Ombra Racing e il Centro Porsche Padova saranno una riconferma, al mio fianco per crescere ancora e per cercare di dar loro, ai miei sponsor e al nuovo arrivato StreamGo nuove soddisfazioni. Pronti quindi per la nuova stagione in arrivo!”.

Ha invece cambiato casacca il campione in carica Gianmarco Quaresmini: sul pilota bresciano classe 1996 punta Dinamic Motorsport, che, presente con 4 vetture, si affida anche ad altri attesi protagonisti ai vertici come Giorgio Amati, Aldo Festante e Lodovico Laurini.

Armanni, Caglioni, Amati e Festante sono tra i 9 under 24 inseriti al momento nello Scholarship Programme dedicato ai giovani talenti: a loro si aggiungono la coppia schierata da Raptor Engineering con l’atteso piacentino Lorenzo Ferrari e il rookie siciliano Giuseppe Guirreri, i gemelli Zakhar e Artem Slutskii, volti nuovi iscritti con licenza israeliana (ma nazionalità russa) così come nuovo nella serie è il team Target Competition, e lo statunitense Alexandre Papadopulos, pure lui all’esordio nel monomarca tricolore con Tsunami RT, compagine che completa un trio di vetture schierando in Michelin Cup i confermati Alex De Giacomi e Johannes Zelger.

Tra i più attesi al via ci sono quindi il campione 2021 Alberto Cerqui, accasatosi in BeDriver insieme a Gianluca Giorgi (che torna in Michelin Cup), Diego Bertonelli, alla prima stagione con Bonaldi Motorsport (supportato tecnicamente da TDE), e Matteo Malucelli, al secondo anno impegnato con il team di famiglia, nel quale avrà come compagni di squadra in corsa per la Michelin Cup Marco Galassi e il rientrante a tempo pieno Max Montagnese.

A Monza riparte anche la sfida della Scuderia Villorba Corse, che raddoppiando l’impegno con il Centro Porsche Treviso riaccende i motori stavolta con due 911 GT3 Cup, delle quali in giornata girerà soltanto quella affidata a Benedetto “Benny” Strignano, ottimo protagonista nel finale della scorsa stagione.

Su tre vetture è quindi al lavoro il team Ebimotors, che ha accolto in squadra Andrea Fontana tra i pro, mentre in Michelin Cup schiera di nuovo Paolo Gnemmi e Alberto De Amicis, sotto ai riflettori della categoria.

Restando in Michelin Cup, due sono gli alfieri di AB Racing, che riparte dalle rinnovate ambizioni di Francesco Maria Fenici, messosi più volte in mostra nello scorso biennio e al quale il team dei Centri Porsche Roma ha affiancato il pilota cinese Huilin Han.

In tutto, al netto di qualche coach, sono dunque 18 i piloti Pro presenti a Monza, mentre i “Michelin” sono 10. Fra gli assenti, invece, spicca il team EF Racing e quindi anche il campione 2013 Enrico Fulgenzi e l’atteso bicampione Supercup Larry Ten Voorde, annunciati al via del campionato direttamente in maggio.

La prima sessione della giornata si concluderà alle 12.30. Dopo la pausa pranzo il turno pomeridiano è in programma dalle 14.00 alle 17.40, mentre dalle 17.45 alle 18.00 una finestra di un quarto d’ora sarà dedicata alle prove di partenza.