Carrera Cup Italia | Test a Monza: Cerqui detta il ritmo della mattina

Venerdì soleggiato ma finora non caldo a Monza nello shakedown collettivo della Porsche Carrera Cup Italia, che in mattinata ha aperto la stagione con 31 911 GT3 Cup e 28 piloti in azione. A metà giornata il primo miglior crono del 2023 è stato fatto segnare da Alberto Cerqui in 1’49”707, riscontro già piuttosto significativo per il nuovo alfiere di BeDriver, seppure non ancora un crono limite.

Il campione 2021 del monomarca tricolore ha girato a 2 decimi dalla pole 2022 di Leonardo Caglioni (1’49”532 nell’ottobre scorso), piazzandosi in vetta alla lista tempi della mattina a pochi minuti dal termine. Il driver bresciano ha preceduto di un decimo Diego Bertonelli (1’49”834), alla prima con Bonaldi Motorsport, entrambi gli unici a scende sotto al muro dell’1 e 50 grazie anche agli pneumatici nuovi.

Il terzo riscontro è proprio di Caglioni, che con Ombra Racing ha concluso in 1’50”316 con Simone Iaquinta, al rientro con Ghinzani Arco Motorsport dopo i due titoli del 2019 e 2020, a soli 57 millesimi.

Top 5 completata da Andrea Fontana, novità in Ebimotors, in 1’50”575, mentre Gianmarco Quaresmini ha chiuso sesto in 1’50”622 la sua prima presenza al rientro in Dinamic Motorsport.

Nel finale il campione in carica è però incappato in un fuoripista alla Parabolica, causando la terza delle quattro bandiere rosse esposte durante la sessione.

La prima era arrivata intorno a metà soltanto per ripulire il fondo, quindi nel finale le interruzioni per un problema tecnico alla numero 2 del rookie Zakhar Slutskii e poco dopo per l’uscita di Quaresmini. Nell’episodio è rimasto coinvolto anche Iaquinta, che per evitare il driver bresciano ha dovuto passare in ghiaia rovinando lo splitter anteriore. Colpo di scena finale la bandiera rossa causata da Benny Strignano, giratosi pure lui in ghiaia alla Parabolica all’ultimo giro con già la bandiera scacchi esposta.

L’alfiere di Villorba Corse ha concluso 12° a un solo millesimo dal crono del pluricampione Moto GP Jorge Lorenzo, il cui 1’50”870 vale l’11^ prestazione assoluta portando la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform a un soffio dalla top-10.

Dietro a Quaresmini, nei primi dieci sono quindi entrati Matteo Malucelli (Team Malucelli), settimo in 1’50”645, Lodovico Laurini ottavo in 1’50”657 e Aldo Festante nono in 1’50”699 con Dinamic Motorsport e l’esordiente russo con licenza israeliana Artem Slutskii, sorpresa della mattinata in 1’50”854 con Target Competition.

Tra i protagonisti della Michelin Cup ha mantenuto le attese Alberto De Amicis, che con il 13° tempo assoluto ha immediatamente preso il comando della categoria in 1’50”927 con Ebimotors, seguito fra l’altro dal compagno di squadra Paolo Gnemmi (1’51”355) e da Gianluca Giorgi (BeDriver).

Il turno pomeridiano è in programma dalle 14.00 alle 17.40 per poi avere un quarto d’ora a disposizione per le prove di partenza fino alle 18.00.