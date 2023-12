Carrera Cup Italia | Ten Voorde al via anche nel 2024 con Enrico Fulgenzi Racing

E’ un Natale decisamente con il “botto”, già un Capodanno, in casa dell’Enrico Fulgenzi Racing. Per la Porsche Carrera Cup Italia 2024 la compagine jesina diretta dallo stesso pilota campione del monomarca nel 2013 conferma Larry Ten Voorde al volante di una delle 911 GT3 Cup del team.

Il 27enne asso olandese tornerà a schierarsi al via anche della serie tricolore che lo ha incoronato campione lo scorso ottobre a Imola, primo titolo “italiano” per lui dopo i due ottenuti in Supercup e i tre nella Carrera Cup Germany e primo titolo anche per la giovane scuderia marchigiana.

Ten Voorde, autore di cinque vittorie sulle otto gare disputate quest’anno, sarà dunque l’uomo da battere e il punto di riferimento (perlomeno all’inizio della stagione; da valutare eventuali concomitanze con altri programmi) anche nel 2024, annata che per la Carrera Cup Italia dopo le premiazioni 2023 tenute al Porsche Experience Center Franciacorta a fine novembre di fatto inizia ora con una conferma di prestigio in vista di uno schieramento che si preannuncia di nuovo di elevato livello, oltre che numeroso.

Lo stesso Ten Voorde ha commentato il rinnovo con Enrico Fulgenzi Racing a Motorsport.com: “Mi fa molto piacere proseguire la collaborazione con il team. L’obiettivo è confermare il titolo 2023, che è anche il motivo per cui ho deciso di continuare. Ho fiducia nel progetto, nel team e nel grande spirito della squadra. Potremo spingere ancora di più e fare un salto al livello successivo rispetto a quanto fatto nella prima stagione insieme. Il 2023 è stato speciale e ora dovremo rimanere ai vertici il più a lungo possibile. Ringrazio Enrico Fulgenzi Racing e gli sponsor per aver reso possibile il tutto, sono molto emozionato, non vedo l’ora di iniziare”.

Gli fa eco Fulgenzi: “Questo rinnovo per me come team principal vale molto per molteplici motivi, tra i quali l’enorme soddisfazione: oggi rinnovare Larry Ten Voorde significa essere allo stesso tavolo con molti soggetti importanti, compresi diversi team del Wec. Larry ci ha scelto e la ragione non è puramente finanziaria, anche se l’impegno importante c’è. Lui sposa veramente quello che è il progetto e la visione e crede in quello che ho in mente per i prossimi anni per la squadra. Nonostante i successi Larry ha ancora fame di vittorie, sente che ha ancora molto da dare nel mondo delle ‘Cup’, tanto che ha già chiesto di pianificare dei test”.

Oltre all’olandese, il team jesino punta a schierare ulteriori due vetture nel monomarca 2024: una per lo stesso Fulgenzi o un possibile giovane e l’altra in Michelin Cup per un gentleman driver (da non escludere il rientro dello svedese Mike Knutzov).