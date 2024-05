Carrera Cup Italia | Secondo atto a Imola: orari e tv del weekend

Imola, dove tutto è iniziata nella giornata di test pre-campionato lo scorso 11 aprile, è pronta a ospitare il secondo round della Porsche Carrera Cup Italia il prossimo weekend con ben 30/35 piloti attesi al via e anche alcune novità di contorno dedicate agli appassionati come il nuovo contest promosso da Tag Heuer nel contesto della serie.

Dopo l'1 a 1 tra Ten Voorde e Masters a Misano, il circuito del Santerno attende rinnovate sfide tra i protagonisti di vertice, reduci rispettivamente anche dal primo e dal terzo posto ottenuti in Supercup a Montecarlo giusto ieri e tra i quali sperano di inserirsi i tanti primattori italiani e stranieri che mirano a un posto al sole nel prestigioso monomarca tricolore.

Ten Voorde è in realtà reduce anche dal successo colto in apertura della stagione Supercup proprio a Imola in occasione del GP di F1 del 19 maggio (in quell'occasione fu terzo Klein) e, aggiungendo il fatto che pure nel test collettivo nazionale aveva comandato le operazioni, non sarà una sorpresa ritrovarlo ai vertici per cercare di allungare in classifica, dove Masters insegue a soli 4 punti.

Dopo il notte-giorni di Misano, a Imola il secondo atto tornerà a un programma più tradizionale. I motori si accendono venerdì 30 maggio per disputare l'ora di prove libere prevista dalle 15.20 alle 16.20.

Sabato mattina si torna in pista già alle 9.00 per i 40 minuti che nelle qualifiche decideranno gli schieramenti di entrambe le corse in programma, prendendo in considerazione i migliori due giri di ciascun pilota.

Sempre sabato, gara 1 prende il via alle 15.20, mentre gara 2 va in scena domenica 2 giugno alle 12.00. Entrambe sulla canonica distanza di 30 minuti + 1 giro, saranno trasmesse in diretta e on demand su Dazn e in live streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it, con telecronaca affidata alla calda e instancabile voce di Guido Schittone, che racconta il monomarca di Porsche Italia fin dalla prima edizione.

Su Dazn è prevista anche la modalità gratuita: per gustarsi tutte le gare e i contenuti on demand della stagione, infatti, è sufficiente avere un abbonamento Dazn attivo o andare su http://dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in homepage, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.

Oltre alla possibilità di seguire le dirette, i contenuti della Carrera Cup Italia (sia le gare sia gli highlights) rimarranno a disposizione degli utenti anche successivamente in modalità on demand.