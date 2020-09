Carrera Cup Italia: record iscritti a Vallelunga? Ecco orari e tv

La Porsche Carrera Cup Italia avvicina il quarto dei sei round 2020 in programma a Vallelunga nel fine settimana del 20 settembre con il sentore di un boom di iscritti che segnerebbe di gran lunga il record stagionale, visto che si parla addirittura di oltre 25 presenze in griglia al volante delle 911 GT3 Cup.

L'appuntamento capitolino apre la seconda parte di stagione e potrebbe rimescolare le carte in vista del rush finale, dando anche la possibilità a squadre e piloti di utilizzare la giornata di giovedì per provare in esclusiva grazie al test pre-gara previsto come già in occasione del round di Misano.

Poi da venerdì 18 settembre il weekend del monomarca tricolore entrerà nel vivo con il turno di prove libere, dalle 16.10 alle 17.10 un'ora di pista a disposizione per rifinire il lavoro in vista di qualifiche e gara. Sabato si aprirà con le prove ufficiali: PQ1 dalle 10.10 alle 10.40 e PQ2 per i migliori 10 dalle 10.45 alle 10.55, quando si definiranno anche le prime cinque file della griglia di partenza di gara 1, al via nel pomeriggio alle 16.00.

Gara 1 in tv sarà disponibile in leggera differita a partire dalle 17.30 su Sky Sport Arena (canale 204 del network satellitare), ma sarà possibile seguirla anche in diretta grazie al live streaming disponibile in HD su www.carreracupitalia.com