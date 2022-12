Carrera Cup Italia | Raptor Engineering con Lorenzo Ferrari nel 2023!

Dopo l'accordo con il rookie siciliano Giuseppe Guirreri, proseguono spediti i programmi di Raptor Engineering in vista del 2023, destinati anche a fare "rumore". In un connubio tutto in salsa emiliana, infatti, per la prossima stagione nella Porsche Carrera Cup Italia il team modenese annuncia Lorenzo Ferrari al volante di una delle tre Porsche 911 GT3 Cup preparate nella factory di San Cesario sul Panaro.

Per la squadra diretta da Andrea Palma sarà la quarta stagione nella Carrera Cup Italia, che invece il giovane Ferrari affronterà per la prima volta e dunque all’esordio anche sulla GT tedesca in versione “Cup” dalle elevate prestazioni e 510 cavalli di potenza.

Il pilota piacentino classe 2002 proprio quest’anno su Porsche ha vinto il titolo della European Le Mans Series in classe GTE, dando seguito al titolo di Campione Italiano GT conquistato nel 2021 dopo le prime esperienze fatte al volante delle monoposto che hanno segnato i suoi esordi in campo automobilistico nel 2019.

Raptor Engineering è reduce da due stagioni di elevato profilo nel monomarca organizzato da Porsche Italia grazie soprattutto ai titoli e alle vittorie conquistate nella Michelin Cup. A livello assoluto, oltre ad alcune top-5, la squadra vanta una prima fila a Monza e con Ferrari l’obiettivo sarà proprio quello di competere da protagonisti anche fra i piloti “Pro” che si contendono la classifica generale.

Per preparare al meglio la loro prima stagione insieme, team e pilota hanno già effettuato un test a Misano, al quale ne seguiranno ulteriori in vista del via del campionato e Palma ha così commentato la new-entry in squadra: “Lorenzo è un giovane di talento che punta in alto dopo aver disputato un’ottima stagione con la Porsche e con al fianco un pilota del calibro di Giammaria Bruni, di sicuro importante per l’affinamento del suo potenziale. Anche il team può contare sull’esperienza ulteriormente maturata nel 2022, stiamo preparando il prossimo anno con una consapevolezza rinnovata. Dopo aver vinto per due stagioni consecutive la Michelin Cup, è il momento di provare a inseguire nuovi traguardi ed essere sempre protagonisti. Una sfida che sono certo consoliderà ulteriori basi anche in ottica futura".

Ferrari ha aggiunto: “Per il 2023 mi è stata data dal team Raptor Engineering questa importante opportunità di correre nella Carrera Cup Italia. Dopo aver vinto un titolo internazionale con la Porsche, la serie tricolore sono convinto che possa rappresentare per me l’occasione di mettermi ancora in luce con una vettura della Casa di Stoccarda. Voglio ringraziare Palma, per aver creduto in me. Di certo mi aspetta un altro anno importante in cui ce la metterò tutta per portare a casa un’ulteriore corona”.

La stagione 2023 della Carrera Cup Italia si aprirà a Monza in aprile con una giornata ufficiale di test in vista del primo dei sei round in calendario, in programma il 6-7 maggio a Misano Adriatico. Tutte le gare del monomarca tricolore saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e Cielo.

Al momento Lorenzo Ferrari è al lavoro per aggiungere al suo impegno nel monomarca Porsche anche un secondo programma di levatura internazionale.