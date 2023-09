Carrera Cup Italia | Preview Monza: all’appuntamento di lusso con il coltello fra i denti

In genere è consigliato almeno l’abito scuro per un appuntamento clou, ma a Monza per il quarto round della Porsche Carrera Cup Italia, lussuoso più che mai visti gli ingredienti che il monomarca tricolore propone per il quarto round 2023, in pista si dovrà scendere soprattutto con il coltello fra i denti.

Da venerdì a domenica l’Autodromo Nazionale, palcoscenico ideale per sprigionare a più riprese tutta la cavalleria delle 911 GT3 Cup di ultima generazione, vivrà un weekend a elevato tasso agonistico fra i pretendenti al titolo 2023, racchiusi in un fazzoletto nell’attuale classifica generale.

Dopo lo strepitoso appuntamento vissuto al Mugello in luglio, ora guida Matteo Malucelli, l’esperto pilota del Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro che sul circuito toscano ha rilanciato la candidatura alla corona riuscendo finalmente a concretizzare per intero il suo potenziale.

Fra il vantaggio risicato, il meteo incerto, il record di iscritti (37 al via, primato stagionale) e il guanto di sfida lanciato anche da tutti i rientranti dalla Supercup (Larry Ten Voorde in testa), la difesa del primato si annuncia però quanto mai rovente e sarà proprio il driver forlivese il primo a dover indossare l’armatura.

Confermatissimo, ci sarà anche Jorge Lorenzo, lo spagnolo pluricampione della MotoGP che al Mugello due mesi fa per la prima volta è stato protagonista ai vertici assoluti nei colori del Team Q8 Hi Perform, sebbene poi non sia riuscito a concretizzare un risultato da podio.

A Monza l’appuntamento di lusso con le due gare è fissato per sabato alle 16.45 con diretta tv su Sky Sport Max e per domenica alle 12.30 live sempre su Sky Sport Max e in chiaro su Cielo. Sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, entrambe saranno disponibili anche in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

Parterre completo

La classifica guidata da Malucelli è ultra-ravvicinata, come accennato: i primi tre sono racchiusi in 6 punti e i primi cinque in appena 13. Del terzetto di testa fanno parte anche Alberto Cerqui, il già campione 2021 che con BeDriver – Centro Porsche Piacenza insegue a sole 3 lunghezze e ha ottenuto il primo successo stagionale nell’ultima gara del Mugello, e Riccardo Agostini, a sua volta campione 2015 al rientro e alfiere Villorba Corse – Centro Porsche Treviso al quale finora è mancata soltanto la vittoria.

Poco più staccati inseguono il campione in carica Gianmarco Quaresmini, reduce da un difficile weekend al Mugello con Dinamic Motorsport – Centro Porsche Brescia (e anche in Supercup proprio a Monza non gli è andata bene), e Diego Bertonelli, finora sempre a punti con la 911 GT3 Cup di Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo.

Ecco quindi gli altri “big”, che si presentano sui 5793 metri del Tempio della Velocità con l’obiettivo di riagganciare il treno di testa dopo le assenze dovute a impegni concomitanti. Il già citato Ten Voorde. asso olandese già due volte campione della Porsche Supercup, torna in seno al team EF Racing dopo lo spettacolare esordio stagionale vissuto a Misano, dove vinse due volte dalla pole position con giro più veloce e lasciò solo le briciole ai colleghi italiani.

Non c’è dubbio che sia proprio lui l’osservato più speciale della vigilia. L’attenzione è però puntata anche sul due volte campione del monomarca tricolore Simone Iaquinta, già vincitore quest’anno in gara 1 a Vallelunga con Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano e reduce dallo splendido terzo posto conquistato in Supercup proprio a Monza nel weekend del GP d’Italia, e Giorgio Amati, capace pure lui di brillare in Supercup nella tappa di casa con il secondo posto tra i rookie.

Il pilota di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona al momento è il migliore in classifica tra i giovani dello Scholarship Programme di Porsche Italia, seguito da vicino dal compagno di squadra Aldo Festante (Centro Porsche Bologna), mentre Benedetto Strignano completa l’attuale top-10 della classifica con la seconda 911 GT3 Cup di Villorba Corse – Centro Porsche Treviso.

Giovani leoni, “vecchi” lupi

Un rientro senza assilli di campionato è quello di Keagan Masters, alla prima nel monomarca tricolore quest’anno. Nel 2022 il 24enne driver sudafricano fu il miglior giovane della stagione e con AB Racing vinse per la prima volta proprio a Monza, dove ritorna in azione (e anche lui è sorvegliato speciale) stavolta con Ombra Racing – Centro Porsche Torino dopo gli impegni in Supercup.

Con il team bergamasco si schierano anche gli abituali protagonisti Leonardo Caglioni e il cinese Kang Ling con le 911 GT3 Cup Centro Porsche Padova e il 18enne rookie bresciano Pietro Armanni (Centro Porsche Torino), oltre alla novità di Anthony Imperato, in arrivo dagli Stati Uniti e all’esordio in Carrera Cup Italia.

Altro debutto è quello di Eugenio Pisani, 31enne pilota ravennate con già trascorsi in GT che a Monza si schiera con Ghinzani Arco Motorsport – Centro Porsche Firenze. Fra i driver più esperti, non mancheranno di lanciarsi in bagarre anche Andrea Fontana, al via con Ebimotors – Centro Porsche Varese, l’immancabile Enrico Fulgenzi con la sua EF Racing e Lodovico Laurini (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Parma), il driver parmense che con Monza ha un feeling speciale.

Fra i talenti dello Scholarship Programme, invece, si attendono risposte in crescendo dai gemelli classe 2001 Artem (Centro Porsche Trento) e Zakhar Slutskii (Centro Porsche Bolzano), che sotto bandiera israeliana sono in progressione al primo anno con Target Competition, dallo statunitense Alexandre Papadopulos (Tsunami RT – Centro Porsche Latina), a punti per la prima volta al Mugello, e dal più giovane del lotto, il 16enne rookie siciliano Giuseppe Guirreri, promessa di Raptor Engineering – Centro Porsche Catania alla ricerca del suo primo punto.

L’unica assenza sarà quella di Lorenzo Ferrari dopo l’interruzione della collaborazione fra lui e la compagine modenese con sullo sfondo lo sfortunatissimo incidente innescato da Armanni al Mugello che, senza colpe, lo costrinse a un pesante ritiro in gara 2. La novità assoluta è invece Horst Felix Felbermayr, giovane austriaco classe 2005 proveniente dalla Carrera Cup tedesca e schierato a Monza da TDE – Centro Porsche Bari.

Michelin Cup

Se nell’assoluta è davvero complicato prevedere la classifica di campionato a domenica sera, la rincorsa alla Michelin Cup 2023 è stata finora tutta nel segno di Alberto De Amicis. L’esperto pilota di Ebimotors – Centro Porsche Varese ha vinto tutte le 6 gare disputate e a Monza in seno al team comasco ritrova il compagno di squadra Paolo Gnemmi, che sul circuito lombardo gioca in casa e andrà a caccia del podio sfidando anche Alex De Giacomi (Tsunami RT – Centro Porsche Latina) e Francesco Maria Fenici (AB Racing – Centri Porsche Roma), entrambi all’inseguimento di De Amicis in classifica.

Le battaglie non mancheranno e nella mischia cercherà di gettarsi un altro padrone di casa, Gianluca Giorgi, pronto al rientro con BeDriver – Centro Porsche Piacenza, così come Livio Selva nei colori Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano.

Tra i gentleman driver in ascesa vuole confermarsi il cinese Huilin Han con la seconda vettura di AB Racing – Centri Porsche Roma e tornano sulle 911 GT3 Cup del Team Malucelli il sammarinese Marco Galassi (Centro Porsche Mantova), reduce dal primo podio stagionale al Mugello, e il vulcanico driver calabrese Max Montagnese, che il podio l’ha sfiorato a Misano e ci proverà anche stavolta.

La novità della categoria è rappresentata da Horia-Traian Chirigut, pilota romeno proveniente da esperienze nel Turismo (anche TCR Italy) all’esordio in Carrera Cup Italia con la terza 911 GT3 Cup di Villorba Corse – Centro Porsche Treviso, mentre ambiscono al ruolo di outsider il veronese Johannes Zelger (Tsunami RT – Centro Porsche Latina) e il parmense Massimo Navatta, a punti già all’esordio e ora al terzo impegno stagionale con Raptor Engineering – Centro Porsche Catania.

Programma completo

La tappa che inaugura la seconda metà della stagione della Carrera Cup Italia 2023, il quarto della serie, prende il via a Monza venerdì 15 settembre con la sessione di prove libere in programma dalle 15.40 alle 16.40. Le qualifiche decisive per la griglia di partenza di entrambe le gare si disputano in turno unico sabato mattina dalle 10.10 alle 10.50.

Sempre sabato, gara 1 dà appuntamento alle 16.45 in diretta tv su Sky Sport Max (Sky 205), mentre gara 2 completale sfide del weekend brianzolo domenica alle 12.30 con diretta sempre su Sky Sport Max e anche trasmissione in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Entrambe le gare sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Classifiche

Assoluta: 1. Malucelli 86; 2. Cerqui 83; 3. Agostini 80; 4. Quaresmini 74; 5. Bertonelli 73; 6. Amati 57; 7. Festante, Iaquinta e Ten Voorde 56; 10. Strignano 36.

Michelin Cup: 1. De Amicis 90 punti; 2. De Giacomi 62; 3. Fenici 45; 4. Gnemmi 42; 5. Han 27.

Team: 1. Dinamic Motorsport 154 punti; 2. Villorba Corse 119; 3. BeDriver 83; 4. EF Racing e Team Malucelli 80.

Gli iscritti per Monza

N. Pilota Team 2 Zakhar Slutskii Target Competition 3 Alberto Cerqui BeDriver 6 Giuseppe Guirreri Raptor Engineering 8 Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform 9 Andrea Fontana Ebimotors 10 Pietro Armanni Ombra Racing 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 12 Kang Ling Ombra Racing 14 Riccardo Agostini Villorba Corse 15 Aldo Festante Dinamic Motorsport 16 Horst Felix Felbermayr The Driving Experience 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 18 Keagan Masters Ombra Racing 19 Anthony Imperato Ombra Racing 20 Eugenio Pisani Ghinzani Arco Motorsport 21 Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport 22 Artem Slutskii Target Competition 23 Matteo Malucelli Team Malucelli 24 Alexandre Papadopulos Tsunami RT 25 Larry Ten Voorde EF Racing 27 Lodovico Laurini Dinamic Motorsport 28 Giorgio Amati Dinamic Motorsport 30 Benedetto Strignano Villorba Corse 32 Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport 38 Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 51 Paolo Gnemmi Ebimotors 52 Alberto De Amicis Ebimotors 55 Giacomo Scanzi Ghinzani Arco Motorsport 64 Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 69 Max Montagnese Team Malucelli 70 Gianluca Giorgi BeDriver 77 Massimo Navatta Raptor Engineering 79 Johannes Zelger Tsunami RT 89 Huilin Hun AB Racing 99 Horia-Traian Chirigut Villorba Corse