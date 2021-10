Carrera Cup Italia, orari e tv della supersfida finale a Monza

Con 61 punti ancora a disposizione in via del tutto teorica sono 7 i piloti ancora matematicamente in lotta per il titolo della Porsche Carrera Cup Italia 2021, che per la terza stagione consecutiva sarà deciso a Monza.

Detto che più probabilmente la rincorsa riguarderà i primi 6 dell'attuale classifica, con naturali favoriti i primi 3 (Cerqui, Giardelli e Quaresmini nell'ordine) il sesto e ultimo round del monomarca tricolore si disputa all'Autodromo Nazionale il prossimo weekend e deciderà anche il vincitore e la wild card dello Scholarship Programme da poter inviare all'International Shoot Out di Porsche Motorsport riservato ai migliori under 23 delle varie Carrera Cup nazionali (anche extraeuropee).

Senza dimenticare che c'è in palio pure quello della Michelin Cup con Cassarà e De Giacomi che arrivano in Brianza sostanzialmente alla pari, fa gola il titolo assoluto, dunque, ma per i talenti in erba c'è anche questo secondo, prestigioso obiettivo da poter agguantare per provare a inserirsi tra i Junior Porsche ufficiali.

Il weekend della Carrera Cup Italia a Monza prende il via a partire dal 29 ottobre con semaforo verde dalle 15.50 alle 16.50 per la sessione di prove libere del venerdì. Sabato le qualifiche si disputano in due turni dalle 10.25 alle 10.55 (PQ1) e dalle 11.00 alle 11.10, ovvero la PQ2 riservata ai top-12: questa seconda sessione deciderà la pole position e la griglia di partenza definitiva di gara 1, che prende il via nel pomeriggio alle 16.20 con diretta tv su Sky Sport Action (canale 206 di Sky).

La finale gara 2, sempre con telecronaca affidata a Guido Schittone, va in scena domenica con partenza alle 11.05 e diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

La stagione 2021 si concluderà poi con la già citata proclamazione del vincitore e della wild card dello Scholarship Programme, in programma alle ore 14.30.