Carrera Cup Italia, orari e tv della finalissima di Monza

Come nel 2019, anche nel 2020 la Porsche Carrera Cup Italia deciderà i titoli all'Autodromo Nazionale di Monza, dove dunque non torna da oltre un anno, anche se i protagonisti hanno potuto girarvi la scorsa settimana in due giornate di test privati.

Sarà un appuntamento ad alta tensione quello che concluderà la stagione il prossimo weekend, con il Tempio della Velocità che sarà decisivo per tutte le categorie, a partire naturalmente dall'assoluta, che vivrà l'intensa sfida tra il capoclassifica Simone Iaquinta, che proprio a Monza vinse il titolo lo scorso anno, Gianmarco Quaresmini e David Fumanelli, ovvero i tre ancora matematicamente in lizza.

Il programma di Monza

Già annunciato anche il rientro del team Ebimotors e di Riccardo Pera ad arricchire ulteriormente un parterre che dovrebbe vedere al via ben 27 Porsche 911 GT3 Cup e con prevista pure la nomination dello Scholarship Programme, il sesto e ultimo round 2020 sarà inaugurato venerdì dal semaforo verde della sessione di prove libere (dalle 14.20 alle 15.20).

Sabato, poi, le qualifiche si disputano come sempre in due turni dalle 10.15 alle 10.45 (PQ1) e dalle 10.50 alle 11.00, quando la PQ2 deciderà la pole position e la griglia di partenza definitiva di gara 1, che prende il via nel pomeriggio alle 16.10 (diretta tv su Sky Sport Collection, canale 205 di Sky).

La finale gara 2 si disputa domenica con partenza alle 9.55 e diretta tv su Sky Sport Arena (204 di Sky) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe le gare, con telecronaca affidata a Guido Schittone, saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Il sipario della stagione 2020 si chiuderà definitivamente alle ore 12.00 con la proclamazione del vincitore e della wild card dello Scholarship Programme, che designerà il pilota under 23 per il Porsche International Shoot Out nel quale sfiderà gli altri migliori giovani delle varie Carrera Cup nazionali del mondo.