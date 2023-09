Carrera Cup Italia | Ombra in forze a Monza, c'è Masters!

Dopo la pausa estiva la Porsche Carrera Cup Italia riparte il 15-17 settembre all’Autodromo Nazionale di Monza e per l’occasione Ombra Racing si presenta in forze schierando ben cinque vetture con tanto di new-entry assoluta e rientro "de luxe".

Oltre ai piloti presenti da inizio campionato, cioè Pietro Armanni, Leonardo Caglioni e il cinese Kang Ling, il team bergamasco schiererà anche lo statunitense Anthony Imperato, all'esordio assoluto nel monomarca tricolore, e il sudafricano Keagan Masters, già protagonista in Supercup con la stessa Ombra.

Imperato, pilota di New York con chiare origini Italiane, ha scelto la Carrera Cup e l'Italia per il suo ritorno alle gare dopo una lunga interruzione legata alla pandemia. Imperato ha alle spalle una carriera legata a diverse serie monomarca fino alle gare GT americane proprio con Porsche.

Il suo programma di preparazione, in vista di un programma completo per la stagione 2024, prevede di essere al via anche della gara conclusiva di Imola in calendario il 27-29 ottobre: "Sono emozionato per la mia prima gara nella Carrera Cup Italia a Monza - ha detto Imperato -. È un onore correre con il team Ombra Racing su un circuito così storico. Non vedo l'ora di iniziare il fine settimana!”.

Per Masters si tratta invece di un ritorno dopo la stagione scorsa con i colori di AB Racing e proprio sul circuito dove conquistò una spettacolare vittoria sul bagnato nel 2022. Per l’occasione il 24enne pilota sudafricano porterà in pista i colori dello sponsor Colzani Ingranaggi, azienda che ha sede a pochi chilometri dal circuito e che crede fortemente nella serie Porsche Cup come veicolo per sviluppare il proprio business, supportata da Identity Event e Ombra Racing.

“Sono davvero entusiasta di tornare nella Porsche Carrera Cup Italia come pilota ospite - ha dichiarato Masters -. Monza è speciale per me perché è lì che ho ottenuto la mia prima vittoria, quindi non vedo l’ora di trascorrere un buon fine settimana con il team Ombra Racing. Un doveroso ringraziamento a Colzani Ingranaggi e Identity Event per questa nuova opportunità.”

Il giovane driver vincitore nel 2022 dello Scholarship Programme per il 2023 ha scelto come programma principale la Porsche Supercup, dove il team era alla seconda partecipazione e ha mostrato una crescita costante di competitività sia in qualifica sia in gara, chiudendo in quinta posizione nella classifica riservata ai team e al terzo posto della classifica rookie proprio con Masters.

Nonostante la sfortunata cancellazione dell’evento di Imola, la serie si è comunque svolta su otto gare distribuite in sette weekend e, dopo un impegnativo debutto sulle strade di Montecarlo, la prova austriaca del Red Bull Ring ha subito regalato una ottima prima fila in qualifica grazie ancora il driver di Johannesburg.

Dall’Austria si è volati subito in Inghilterra, nello storico circuito di Silverstone, dove il sudafricano si è confermato ad alti livelli conquistando una brillante quarta posizione e il primo podio della categoria rookie. La pista inglese ha visto inoltre il debutto in squadra di Marvin Klein.

il giovane pilota francese, due volte campione della Porsche Carrera Cup France, si è da subito dimostrato competitivo con prestazioni costantemente in top-10 sia a Silverstone sia nelle gare successive di Spa, Zandvoort e Monza e solo episodi poco fortunati hanno negato a lui e Ombra il primo podio in Supercup.

Campionato in costante crescita anche per il macedone Risto Vukov, bravo a conquistare più volte la zona punti nella sua prima esperienza in Supercup dopo aver partecipato alla Carrera Cup Italia.

In casa Ombra Racing si è già proiettati al prossimo anno con l’obiettivo di proseguire nel trend di crescita: “La Porsche Supercup - ha spiegato il team manager Davide Mazzoleni - è un campionato eccezionale sotto tutti i punti di vista: il contesto, la qualità dell’organizzazione, il livello dei team e dei piloti, per questo rappresenta una grande sfida ma anche motivo di soddisfazione esserne protagonisti. Avendo chiuso la seconda stagione nel campionato siamo ancora gli 'ultimi arrivati' in termini di esperienza ma nonostante questo siamo riusciti ad avvicinarci costantemente alle posizioni di vertice, anche grazie all’ottimo lavoro dei nostri piloti, soprattutto nelle ultime prove. Rimane un po’ di amaro in bocca per qualche occasione persa quando avevamo il potenziale per giocarci il podio ma saremo bravi a tramutarlo nella giusta motivazione per il nuovo anno.”