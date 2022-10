Carrera Cup Italia | Ombra "illumina" il venerdì di Monza

Sarà anche merito dell'esperienza già maturata con la nuova 911 GT3 Cup fin dall'anno scorso a livello internazionale e in particolare proprio a Monza in Porsche Supercup, ma il venerdì della Carrera Cup Italia che all'Autodromo Nazionale disputa il penultimo, cruciale round di campionato ha messo in evidenza il grande feeling di Ombra Racing e degli Ombra-boys Caglioni e Quaresmini.

Aldilà del rispettivo primo e terzo posto di giornata ottenuti nel turno di prove libere, per entrambi si è notata una grande facilità nel mettere insieme giri veloci e stint concreti e costanti. Il capoclassifica Quaresmini ha migliorato in continuazione i propri riscontri iniziando immediatamente il duello per il titolo con Cerqui (e anche Amati, che però è rimasto un po' indietro, anche se si è nascosto almeno in parte) e proprio il campione in carica è sembrato l'unico davvero in grado di impensierire la coppia di Ombra, con il quale il team Ghinzani è fra l'altro in lotta anche per il titolo Team.

Insomma, il venerdì di Monza ha davvero apparecchiato un'anteprima "perfetta" in termini di lotta ai vertici e per la concorrenza il giudizio resta sospeso, anche se interessanti conferme sono arrivate da diversi protagonisti (Strignano e Villorba Corse su tutti) e quindi si dovrà in ogni caso far ei conti con insidie e possibili sorprese.

Migliore di giornata, Caglioni non nasconde la soddisfazione e la consapevolezza della competitività mostrata dall'intera squadra (anche Randazzo in Michelin Cup ha fra l'altro ottenuto dei tempi di vertice): “E’ andata benissimo oggi - ha detto il 19enne talento bergamasco -. La macchina dall’inizio era molto bella da guidare, siamo partiti con delle Michelin a elevato chilometraggio ma il setup era molto buono e infatti lo era anche il passo. Poi con gomme un po’ migliori sono riuscito a migliorare ulteriormente. Sicuramente siamo tanto competitivi e il lavoro fatto durante i test e anche durante la Supercup ha pagato”.

Quaresmini conferma in toto e addirittura è ancora più lapidario: "Confermo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e improntato la sessione sul passo gara. Eravamo entrambi veramente competitivi, molto simili. Sappiamo che il potenziale è veramente importante e quindi siamo fiduciosi e tranquilli per sabato".

Il già campione 2018 avrà dunque un'occasione d'oro per continuare a marcare punti pesanti, che a Monza sono pesantissimi. C'è la possibilità che vI aspettiate sorprese, a vostro parere? “A vedere le libere - risponde Quaresmini - come ritmo siamo noi due e Cerqui, però bisogna attendere. Con la gomma nuova in qualifica tutti saremo più vicini. Però saremo noi i favoriti per la prima fila”.

Ricevuto forte e chiaro, mentre davvero dall'altra parte del paddock c'è un Cerqui comunque soddisfatto del secondo tempo di giornata e di essere stato l'unico per ora ad aver contrastato i due rivali: “Sono contento perché è tantissimo che non giro qui a Monza - ha detto il campione in carica - e soprattutto con questa macchina ci avevo girato poco. Quindi entrando in pista oggi senza il test del giovedì a disposizione non è stato facile adattarmi subito, però volevamo arrivare pronti e siamo partiti con il piede giusto. E si poteva anche fare qualcosina meglio senza alcune full course yellow che hanno condizionato il turno. Sono secondo a pochi millesimi, mi sento bene, la macchina mi sembra buona, quindi ora aspettiamo domattina. Se le condizioni restano tali abbiamo tutti gli ingredienti per metterci in luce e contendere la pole position”.

Ma quale sarà il "muro" di questa pole position così importante nell'economia dell'intera stagione? Il miglior riscontro di oggi di Caglioni è stato di 1'50"582. Nel test pre-season di aprile (condizioni e gomme ovviamente differenti), Quaresmini ha girato in 1'49"426. A sentire i protagonisti nel paddock si dovrà andare sotto a tale limite.

Servirà almeno un 49 basso, anche se qualcuno si è spinto fino a un 48"8 che sarebbe addirittura a un passo dal record della Supercup...