Carrera Cup Italia | Nuovo step per Lorenzo al Mugello: "La progressione c'è"

Come a Misano il mese scorso, Jorge Lorenzo è tornato "sul luogo del delitto" anche al Mugello Circuit, dove tante volte aveva vinto in moto e dove nel weekend è stato fra i protagonisti del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia, ripartendo sulle quattro ruote al volante della 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform.

A differenza del precedente round, a parte questioni legate alle diversità del tracciato toscano rispetto a quello romagnolo, la tappa di metà campionato si annunciava particolarmente impegnativa per il pluri-iridato della MotoGP, presentatosi al via delle prove libere venerdì senza aver effettuato i test la settimana precedente, come invece fatto da molti dei 35 piloti al via.

L'inizio non è stato semplice per Lorenzo, anche a causa di un setup non perfetto sulla vettura, poi migliorata e della quale, senza nascondersi, si è limitato a dire: "Probabilmente con un assetto migliore sarei andato un po' meglio, ma la macchina c'è, devo migliorare più io della macchina, è questione di tempo. Mi manca esperienza, mi mancano i chilometri ma sto vedendo la progressione. Anche se non è enorme ogni volta mi trovo più forte al volante".

In effetti tra libere e qualifiche il maiorchino ha poi tirato giù un paio di secondi dai suoi stessi tempi e, come in genere gli capita, in gara il passo è sembrato interessante, seppure in gara 2 l'aver giocato il "jolly" di montare gomme nuove "non mi ha aiutato come speravo", ha commentato a fine weekend.

Però sono arrivati i punti dell'11esimo posto...

"Non ho migliorato il crono di gara 1 (conclusa al 16esimo posto, ndr) ma sono stato più costante e ho difeso bene la posizione con Vukov nel finale. Ho preso altri punti, che sono importanti, e fatto una nuova esperienza. E' la miglior posizione che ho mai ottenuto come pilota di auto, quindi di questo sono contento, anche se sinceramente mi aspettavo di andare un po' più veloce in tutto il weekend. Mi sto divertendo tanto, comunque, non solo al Mugello, anche se sicuramente il Mugello è una delle piste più belle al mondo."

Anche in gara 1 in realtà eri rimasto agganciato al treno che si stava giocando la top-10...

"In un circuito così lungo come il Mugello rimanere a 1"5 dal più veloce non è male. Ci aspettiamo di rimanere entro il secondo a Vallelunga."

Senza test hai avuto più difficoltà a entrare subito in clima gara?

"Chiaramente questo aspetto ha influenzato il weekend. Avessimo svolto un test saremmo stati più vicini. Speriamo di farne qualcuno prima delle prossime gare, li stiamo programmando."

Che cosa farai questa estate durante la pausa dagli impegni Carrera Cup?

"Commenterò una gara di MotoGP e poi mi divertirò viaggiando."

Qualche possibilità di rivederti in azione in Supercup?

"Al momento direi di no, non ho ricevuto inviti, mi concentro sulla Carrera Cup!"